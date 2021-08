Angelina Jolie nikada ne koristi društvene mreže, no sada je otvorila profil na Instagramu i objavila pismo djevojke iz Afganistana

Angelina Jolie jako dobro čuva svoju privatnost, a detalje iz intimnog života gotovo nikad ne odaje u javnosti. Povučen život od očiju javnosti prati i nekorištenje društvenih mreža. No, Angelina je sada učinila ustupak te se po prvi puta pridružila Instagramu, koristeći tu platformu kako bi skrenula pozornost na trenutnu situaciju u Afganistanu

'Prije nego li su došli talibani…svi smo imali prava, mogli smo slobodno braniti svoja prava ', stoji u pismu. 'No sada kada su stigli, svi ih se bojimo i mislimo da su nam svi snovi nestali,' piše djevojka.

Angelina Jolie, koja je posebna izaslanica UN-ove agencije za izbjeglice u opisu objave napisala je kako planira podijeliti priče ljudi širom svijeta 'koji se bore za svoja osnovna ljudska prava'.

'Bila sam na granici Afganistana dva tjedna prije 11. rujna gdje sam srela afganistanske izbjeglice koje su pobjegle od talibana. To je bilo prije dvadeset godina. Mučno je gledati kako se Afganistanci ponovno raseljavaju iz straha i neizvjesnosti koja je zahvatila njihovu zemlju', napisala je Jolie. 'Potrošiti toliko vremena i novca, prolijevati krv i izgubiti živote da bi se došlo do ovoga, to je gotovo nemoguće razumjeti,' kaže Jolie.