Amira Medunjanin: Kad ste radosni, uvijek se nađe netko s kime to možete podijeliti, a kada vas obuzme tuga, tu borbu čovjek mora voditi sam

Cijenjena sarajevska umjetnica nakon napuštanja sigurnog posla u potpunosti se posvetila promoviranju tradicionalne glazbe Bosne i Hercegovine te svojom raznovrsnom interpretacijom sevdaha već desetljeće i pol tjera svijet na naklon i poštovanje. Odmjerena i karizmatična vokalistica za tportal je govorila o svojim emotivnim nastupima, pjevanju u klapi, društvenim mrežama, otkrila je kad je bila najsretnija u životu te pokoju informaciju iz privatnog života

Tijekom svoje iznimne glazbene karijere Amira Medunjanin osvojila je srca onih koji su zbog unikatnosti njezina izričaja i emotivno-hipnotizirajućeg glasa, kojim zadivljuje, zavoljeli sevdah ili učvrstili svoju ljubav prema njemu. Ona ga je izvezla iz Bosne začinivši ga rockom, folkom i jazzom. Samo prošle godine proputovala je velik dio svijeta – od Tajvana do Sjeverne Amerike i Kanade, a nedavno je i u Zagrebu održala dva rasprodana koncerta, koje publika zasigurno još prepričava. Da je imala prigodu, Amira je komotno mogla ispuniti i zagrebačku Arenu. Svjetska će je glazbena scena pak pamtiti po, sa svih strana, hvaljenom albumu 'Damar', koji je Transglobal World Music Chart svrstao među 40 najboljih 2017. godine.

Publika vas je promatrala kao hipnotizirana, vladao je muk iako je riječ o velikoj dvorani (jer je to svojstveno za manje prostore). Koliko je za izvođača bitna ta tišina, posvećenost publike?

Glavni razlog je sevdah. To je neosporno. Mi smo samo tu da pokušamo prenijeti ljudima emociju i damo svoje viđenje tih starih pjesama, ako je moguće. Znate, dobro je da svaka generacija doprinese i ugradi dio sebe u tradicionalnoj glazbi. Tako sama tradicija ostaje u narodu i ponovno živi sa svakim novim naraštajem. Glazba, bez obzira koliko godina stara, i dalje plijeni svojom ljepotom i snagom. I te univerzalne poruke sigurno pozitivno utječu na pojedinca, ali i društvo u cjelini. I ne bi valjalo da je drugačije. A ja uvijek kažem da sam privilegirano biće zato što se mogu baviti glazbom i uživati s ljudima u svakom trenutku.

Sevdah je svojevrsno pjevanje boli, patnje, izljev tuge. Nerijetko i zaplačete na sceni. Odakle dolazi vaša bol i tuga?

Uh, teško vam je pitanje. Sevdalinke su pjesme o ljubavi. I, kao u svakoj ljubavi, može vam biti lijepo kao nikada, a možete se i strašno napatiti. A ljubav, kada je sretna, ne doživljava se tako duboko kao neuzvraćena ili nesretna ljubav. Tada je svaka minuta, svaki sat težak za preživjeti, sve dok to čovjek nekako ne preboli. A ima i onih koji to ne prežive. Na kraju, svi smo od krvi i mesa i nitko od nas nije imun na ljubav.

A bol i tuga nekada vas moraju pronaći, sve je to sastavni dio života. Stihovi nekih pjesama koje izvodim toliko su snažni da ih svaki put ponovno proživljavam. A vjerujem da ih drugi ljudi doživljavaju na isti način, jer sve pjesme su svevremenske.

Čini se da uz sevdah mnogo više volimo tugovati, nego se radovati. Zašto je ljudima lakše tugovati?

Znate, kada ste radosni, uvijek se nađe netko s kime možete podijeliti tu radost ili su tu voljene ili drage osobe. A kada vas obuzme tuga i kada ste nesretni, bojim se da je to borba koju čovjek mora sam voditi. Nekada mislite da ste sami na cijelom svijetu i da se to samo vama događa. Ali, kao i većina ljudi, imamo ranjive duše i nekada je veoma teško srcu da zacijeli. I kasnije se sjećamo tih trenutaka u našim životima, a vrijeme teško da može zaliječiti bol i tugu. Mislim da samo glazba može barem malo olakšati taj teret i uvjerena sam da ona može biti lijek i, što je najbolje od svega, dati nam motivaciju da nastavimo dalje, bez obzira koliko se to činilo teškim.