Američka kantautorica Angel Olsen u Tvornici kulture

Američka kantautorica Angel Olsen gostovat će ovoga ljeta u Zagrebu, a njezin premijerni nastup u ovom dijelu Europe u Tvornici kulture 26. kolovoza najavljen je kao presjek kompletnog opusa te istaknute glazbenice.

Na sceni se pojavila 2010. i već s prva dva izdanja - EP-jem 'Strange Cacti' i debi albumom 'Half Way Home' - uhvatila interes nezavisnih medija. Treće izdanje, 'My Woman' iz 2016. bio je sljedeći veliki korak naprijed, nakon čega su zaredale brojne suradnje s važnim imenima indie scene, od Bonnie Prince Billyja preko Tima Kinselle i LeRoya Bacha do Cassa McCombsa.