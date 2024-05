Amal Clooney našla se na udaru oštrih kritka jer 'ne govori o Palestini', a sada je otkriveno što je zapravo radila

Djevica

Ulazak Sunca u Blizance donekle kvari vam planove. Nakratko će vas obeshrabriti nečije odbijanje ili negativan odgovor, no iz toga ćete izvući vrijedne pouke. Gurnite prošla iskustva na dno ladice i krenite dalje. šsto aktivniji budete, to ćete brže prebroditi to malo razočaranje.