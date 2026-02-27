Akcijski hit s Radom Šerbedžijom osvojio je hrvatsku publiku na Netflixu

Kombinacija nostalgije, akcije i prepoznatljivih glumačkih imena, među kojima je i Rade Šerbedžija, donijela je novu slavu špijunskom trileru iz 90-ih

Akcijski triler 'The Saint' iz 1997. godine, s Valom Kilmerom i Radom Šerbedžijom u glavnim ulogama, doživio je neočekivani povratak zahvaljujući Netflixu.

Gotovo tri desetljeća nakon premijere film se ponovno našao među najgledanijim naslovima u Hrvatskoj, potvrđujući da publika i dalje rado poseže za špijunskim klasicima iz 90-ih. 'The Saint' na Netflixu Film redatelja Phillipa Noycea temelji se na liku Simona Templara, poznatog kao Svetac, kojeg je još 1920-ih stvorio britanski pisac Leslie Charteris. Prije nego što je James Bond postao sinonim za špijunsku eleganciju, upravo je Svetac bio arhetip uglađenog lopova i majstora prerušavanja.

U ovoj verziji Val Kilmer tumači Simona Templara, stručnjaka za krađe visoke tehnologije i sofisticirane prijevare. Njegov najnoviji zadatak vodi ga u svijet znanstvenih eksperimenata i političkih intriga, gdje pokušava ukrasti tajnu hladne fuzije – revolucionarnog izvora energije. Rade Šerbedžija kao karizmatični negativac Jednu od ključnih uloga ima i Rade Šerbedžija, koji tumači ruskog tajkuna Ivana Tretiaka. Njegov lik, bivši komunistički moćnik koji želi preuzeti političku vlast manipulirajući energetskom krizom, nosi snažnu antagonističku liniju filma.

Šerbedžija je u vrijeme snimanja već gradio međunarodnu karijeru, a u 'The Saintu' se pojavljuje uz niz poznatih imena, uključujući Elisabeth Shue u ulozi znanstvenice Emme Russell. Bondovska atmosfera i romantični zaplet Radnja prati Templara koji, pod nizom lažnih identiteta, pokušava pridobiti povjerenje Emme Russell. Plan se zakomplicira kada se između njih razvije romantična povezanost, čime film dobiva emotivnu dimenziju koja ga izdvaja od klasičnih akcijskih spektakala.

