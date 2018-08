Aj Cha festival počinje tulumom za Dina Dvornika

Velikim tulumom na Splitskoj Rivi u čast Dinu Dvorniku 16. kolovoza počinje drugi Aj Cha festival

Veliki besplatni Dinov party najavljen je za 16. kolovoza ove godine od 21 sat na Splitskoj Rivi u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Splita. Na partyju će nastupiti Noa & Funkblasters koji će svirati Dinove hitove, ali i funk klasike, dok će nakon njih DJ Tabu - keeper of the groove nastaviti tulum do dugo u noć.