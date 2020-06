Agentica Davida Guette: EXIT je svjetlo na kraju tunela!

“Svi iz event industrije s kojima sam razgovarala jako su uzbuđeni što se EXIT događa. To je svjetlo na kraju tunela na koje se svi moramo fokusirati” – tim riječima je Maria May jedna od vodećih svetskih booking agentica, koja zastupa superstarove poput Davida Guette, Robina Schulza i Nicky Romera, prenijela svoje impresije vijesti da se EXIT održava u kolovozu. U isto vrijeme je i dala odgovor na glavno pitanje panela „A New Hope: Events on the horizon?“ koji se u sklopu online konferencije „EXIT strategy“ dogodio u četvrtak kao treći u nizu, ali prvi u kojem su sudjelovali vodeći europski eksperti manifestacijske industrije

Na novom Exitovom panelu koji je pratilo oko 20.000 ljudi neke odgovore na probleme s kojima se glazbena i event industrija susrela uslijed pandemije dali su Maria May, agentica CAA, jedne od najvećih booking agencija na svijetu, Cindy Castillo, menadžerica i bookerica MadCool, najvećeg španjolskog festivala, Christof Huber generalni tajnik krovne Europske festivalske asocijacije YOUROPE, Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exita, te Ruud Berends, jedan od osnivača Internacionalnog festivalskog foruma i predstavnik Europskog programa za razmjenu talenata. Moderatorica panela bila je Nikki McNeill, osnivačica i vlasnica jedne od najuspješnijih svjetskih PR i marketing kompanija u event industriji, Global Publicity. Sudionici na panelu su podsjetili kako je pandemija najteže pogodila event industriju, znajući da su masovni događaji prvi zabranjeni s padom prihoda od 100 posto: „EXIT je nastao kao izlaz iz rata i izloacije devedesetih u Srbiji i na Balkanu i ovo je četvrto izvanredno stanje koje smo doživjeli. Mi smo navikli na tešku situaciju, jer poslujemo na jednom od najtežih tržišta s najmanjim sponzorskim budžetima i najjeftinijim ulaznicama u Europi” rekao je Dušan Kovačević prvi čovejk Exita i dodao: “Jedinstvo je najveća stvar koju trebamo cjeniti nakon ove situacije. Ja sam bio ugodno iznenađen kako se tijekom krize cijela industrija ujedinila. Nekad se čini da su festivali, agencije, menadžeri, autori, izvođači na suprotnim stranama, ali ova kriza nam je pokazala da smo svi dio jedne velike porodice. U Srbiji su predstavnici najvećih festivala prvi put sjeli zajedno, razgovaramo o zajedničkoj organizaciji i mislim da je ovo šansa za cijeli sektor da se ujedini i pokaže svojim vladama kolika je važnost ove industrije, kako ekonomska, ali i značaj za mentalno zdravlje i druge društvene benefite“ – zaključuje Kovačević. Generalni tajnik Europske festivalske asocijacije Yourope Christof Huber, nadovezao se na najnoviju preporuku Svjetske zdravstvene organizacije u kojoj se vladama preporučuje održavanje masovnih manifestacija: “SZO je dao nove preporuke za masovne događaje i tu također imamo zraku svjetlosti koja kaže da su live eventi važni za naš društveni osjećaj, da su velika okupljanja bitna za mentalno i fizičko zdravlje, te opću dobrobit društva. Dobro je da WHO shvaća da ta potreba postoji” – istakao je Huber i podsjetio: „Pred nama su dobri znaci i moramo se pobrinuti da se povrati povjerenje publike – da ljudi vide da možemo organizirati događaje odgovorno. Možda da malo sporije počnemo, ali odgovorno i u skladu s regulativama, kao i da budemo fer prema klijentima i ticketholderima. Ne smijemo zaboraviti održivost i vrijednosti izvođenja glazbe uživo“. Da je vrijednost glazbe izuzetno značajna potvrđuje i Ruud Berends, koji navodi kako će se nadolazeći Eurosonic definitivno održati, u kojem god formatu ili obliku vlada i uvjeti budu dozvolili: “Konferencije će se gotovo sigurno događati, ali nećemo donijeti odluku o finalnom formatu negdje do rujna. Očigledno je da smo u luksuznoj poziciji u kojoj možemo vidjeti šta drugi rade i kako se stvari odvijaju, šta funkcionira, a šta ne i mislim da je u ovom slučaju jako dobro imati malo više vremena, naročito znajući koliko se brzo stvari mjenjanju“ objasnio je Ruud. Cindy Castillo nadovezala se na diskusiju koja se povela oko socijalne važnosti ljudskog kontakta, kao i da se glazbena industrija mora zauzeti kako “nova normalnost” u kojoj ljudi ne bi dolazili u kontakt jedni s drugima ne smije biti opcija, jer su dodir i razmena osećanja osnova ljudske prirode: „Već tri mjeseca gutamo iznova strah iz tiska, s TV-a, interneta, svuda je bio samo strah. Moramo, ne samo zbog našeg biznisa, već zato što je glazba ljubav, spajanje, razmjena stvari i mi to moramo omogućiti i napraviti da sav strah koji su ljudi mjesecima gutali nestane i da umjesto toga gutaju sigurnost. Treba početi razumjeti da su ponovo normalni i da će sve ponovo biti normalno i neće živjeti u „Black mirror – Matrix“ svijetu.“ Jedno od mjesta na kojima će svijet definitno ponovo normalno živjeti bit će Petrovaradinska tvrđava od 13. do 16. kolovoza, a svi sudionici složno su na kraju panela izjavili – „Vidimo se na Exitu!“ Konferencija “EXIT strategy” će periodično donositi nove panele koji će publika moći gledati uživo ili na snimci na stranici www.exitfest.org i Facebook stranici EXIT festivala.