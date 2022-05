Adele rođendanskom fotografijom otkrila tetovaže na leđima za koje mnogi fanovi nisu znali

Pjevačica Adele, koju znamo i po hitu "Easy on Me", u četvrtak se javila na Instagramu, i to objavom na svoj 34. rođendan u kojoj se osvrnula na prošlu godinu i zahvalila svojim obožavateljima na porukama pune ljubavi

Na seriji fotografija dobitnica Grammyja pozirala je u raskošnoj haljini Carolina Herrera mini, poznatoj po "pretjeranim" baršunastim rukavima i šljokicama. Dizajn te haljine je također dao rijedak uvid u njezine tetovaže na leđima, koje se pridružuju ostatku njezine kolekcije body arta, uključujući i "A" otisnuto iza uha, za koje se nagađa da je posvećeno njezinom sinu Angelu.