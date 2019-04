6. SuperUho Festival u Primoštenu posveta je NO Jazz festivalu

U svom šestom izdanju SuperUho se prisjeća festivala koji je kroz deset godina postojanja uvelike promijenio percepciju jazz glazbe u Hrvatskoj, te drastično promijenio strukturu publike na jazz koncertima na kojima je unatrag 15 godina počela prevladavati mlada, mahom studentska populacija

Tako će 10 godina nakon gašenja zagrebačkog NO Jazz festivala Primošten uživati u zvukovima nekih od najznačajnijih svjetskih imena jazz i, naravno, ne samo jazz glazbe, što znači da nas ove godine očekuje intimnije i akustičnije izdanje festivala.

Priču o Marcu Ribotu mogli bismo svesti na jednu krajnje jednostavnu rečenicu - jedan od najvećih živućih gitarista. Bilo koji dio njegove karijere da se uzme pod povećalo i analizira rezultat je jednako fascinantan, no ono što je svojom gitarom napravio Tomu Waitsu lansiralo ga je među muzičke besmrtnike. Kultni Waitsovi albumi 'Rain Dogs' i 'Franks Wild Years' ostat će zapamćeni upravo po fantastičnom zvuku njegove gitare kojom je uvelike potaknuo Waitsovu glazbenu transformaciju, gitare koja se mogla čuti na većini Waitsovih izdanja zaključno sa zadnjim i još uvijek aktualnim mu albumom 'Bad As Me'. Naravno da se moraju spomenuti i nezaobilazni The Lounge Lizards i Jazz Passengers, čiji je član godinama bio, kao i sviranje na pločama Elvisa Costella i Johna Zorna s kojim već desetljećima redovito snima i nastupa u raznim postavama. Osim kao vrhunski gitarist Ribot se vrlo brzo profilirao i kao sjajan autor, pa je tako u proteklih 30 godina snimio na desetke vlastitih albuma među kojima se po mnogo čemu izdvaja prošle godine objavljeni 'Songs of Resistance 1942-2018', inspiriran prije svega aktualnom vlašću u SAD-u, ali i puzajućom fašizacijom društava diljem svijeta. Osim što je na sebi svojstven način obradio niz više ili manje poznatih protestnih i revolucionarnih pjesama, okupio je i zavidnu listu gostiju među kojima se našao i Tom Waits kojem fantastičan prepjev "Bella Ciao" ujedno predstavlja i prvu pjesmu objavljenu u proteklih 3 godine. Marc Ribot je posljednji put u Hrvatskoj nastupio prije 14 godina, upravo u sklopu programa NO Jazza, a u Primošten dolazi sa svojim 'Songs of Resistance' kvintetom koji uz njega čine saksofonist Jay Rodriguez, basist Brad Jones, bubnjar Ches Smith, te udaraljkaš Reinaldo de Jesus.



Art Brut su se u studenom vratili nakon 7 godina diskografske pauze i to svojim petim studijskim albumom 'Wham! Bang! Pow! Let's Rock Out!'. Ovi britanski miljenici glazbene kritike su tako uvjerljivo odagnali špekulacije o upitnom nastavku djelovanja, a furioznim su nastupima na aktualnoj turneji kojom promoviraju navedeni album potvrdili da su vrhunskoj koncertnoj formi. 14 godina je prošlo otkad je ova petorka objavila svoj fenomenalan prvijenac 'Bang Bang Rock & Roll' kojim su, nakon nekoliko odlično prihvaćenih singlova, uvjerljivo demonstrirali kakav se potencijal krije u njihovom visokoenergetskom spoju garažnog rock'n'rolla i post punka. Zahvaljujući sjajno prihvaćenom albumu, kojeg je primjerice Pitchfork uvrstio među 200 najznačajnijih izdanja objavljenih u tom desetljeću, a pogotovo singlovima poput 'Emily Kane' ili 'Formed a Band', Art Brut ostvaruju proboj iz nezavisne scene i potpisuju za kultni Mute Records, koji u to vrijeme djeluje pod okriljem giganta EMI. Već 2007. objavljuju svoj drugi album 'It's a Bit Complicated' i stvari se uistinu počinju komplicirati kad je EMI odlučio objaviti treći po redu singl s navedenog albuma, pjesmu 'Pump Up The Volume', bez da je o tome informirao sam bend. Vrlo brzo su se prebacili pod okrilje nezavisnog Cooking Vinyla i pod produkcijskom palicom Franka Blacka objavili i treći u nizu album 'Art Brut vs. Satan', a potom i četvrti 'Brilliant! Tragic!' nakon koje je uslijedila i već spomenuti sedmogodišnji diskografski post, koji je tek nakratko prekinut 2013. kad su u želji da proslave 10 godina od svog prvog nastupa objavili best of kompilaciju 'Art Brut top of the Pops'. No, na našu sreću, Art Brut su se vratili odličnim albumom, u vrhunskoj su sviračkoj formi, a pjevač Eddie Argos i dalje je najozbiljniji kandidat za najzabavnijeg frontmana današnjeg rock'n'rolla.



Colin Stetson jedinstvena je pojava u današnjoj glazbi. Premda ga se najčešće svrstava među jazz glazbenike, ovaj američki saksofonist s prebivalištem u Montrealu uporno odbija trpanje u glazbene ladice. Lista glazbenika s kojima redovito surađuje uistinu je impresivna te obuhvaća gigante današnje popularne glazbe poput Arcade Fire ili Bon Iver, ali i brojne druge glazbene velikane kao što su Tom Waits, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, Hamid Drake, LCD Soundsystem, The National, Godspeed You! Black Emperor, BADBADNOTGOOD, David Byrne, Anthony Braxton i David Gilmore. Usporedo sa sve brojnijim suradnjama razvijao je i potpuno jedinstven glazbeni izraz kao solist, prvenstveno na saksofonima i klarinetima, što je rezultiralo nizom hvaljenih diskografskih izdanja na kojima se njegova intenzivna tehnička vještina sjajno nadopunjuje s uzbudljivim i emocionalno razornim skladanjem. Njegov zapanjujući, fizički intenzivan pristup instrumentima (uglavnom bas i alt saksofoni) proizvodi emocionalno bogate polifonijske skladbe koje u potpunosti nadilaze i najluđa očekivanja kad je zvuk saksofona u pitanju. Dosad se tri puta predstavio zagrebačkoj publici koncertima u KSET-u na kojima je publiku doslovno ostavio bez daha, stoga jedva čekamo prvo mu festivalsko ukazanje pod Primoštenskim nebom.



Iza imena Shilpa Ray krije se izvrsna njujorška blues punk kantautorica koja već petnaest godina oduševljava svojim moćnim glasom na kojeg svojevremeno nije ostao imun niti Nick Cave. Veliki australski glazbenik ju je tako najprije 2011. odabrao za potporu na turnejama njegovih Bad Seedsa po Europi i Americi, a potom dvije godine kasnije na svojoj Bad Seed etiketi objavio i njeno prvo solo izdanje EP 'It's All Self Fellatio'. Iste godine joj se s Warrenom Ellisom pridružio na prekrasnoj obradi pjesme 'Pirate Jenny' za kompilaciju 'Son of Rogue Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs & Chanteys' na kojoj je ANTI Records okupio impresivnu listu imena koja su se uhvatila u koštac s gusarima i njihovim pjesmama poput: Shanea MacGowana, Tom Waits, Patti Smith, Johnny Depp, Iggy Pop, Robyn Hitchcock te Marc Almond. Shilpa se tako nakon bendova Beat The Devil i Shilpa Ray and Her Happy Hookers odlučila za samostalnu karijeru koja ju je dovela do potpisa za Northern Spy Records i dva odlična albuma objavljena za etiketu na kojoj u harmoničnom suživotu nalazimo brojna izvrsna imena eksperimentalnog jazza i rocka. U očekivanju novog albuma Shilpa Ray sa svojim će bendom prvi put zasvirati u Hrvatskoj na šestom izdanju festivala SuperUho.



Prva domaća imena ovogodišnjeg festivala su zagrebački Chui i šibenski The FogSellers, dva sjajna benda koja rade upravo ono što SuperUho najviše voli, brišu granice između, na prvi pogled, teško spojivih glazbenih svjetova i to rade fenomenalno. Zapravo, toliko dobro unutar vlastitih izraza isprepliću jazz, rock i elektronsku glazbu da im je teško naći dostojnu konkurenciju i u svjetskim okvirima.