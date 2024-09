17-godišnji sin Kevina Costnera izazvao pravu pomutnju u Veneciji

Kada se 2004. vjenčao s Christine Baumgartner, iako je godinama ranije govorio da se više neće ženiti, a kamoli imati djece, Costner je 'pogazio' svoju riječ.

'Christine je željela dijete, no ja sam strahovao da neću biti dobar otac. Jednog sam se dana probudio i pomislio: Hoću li izgubiti ovu predivnu ženu koja želi biti sa mnom do svog posljednjeg daha samo zato što se bojim imati još djece? To mi je promijenilo sve... Odlučio sam da neću izgubiti ljubav.'