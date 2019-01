Zagorje nije bez vraga top destinacija kontinentalnog turizma. Za bicikliste je pravi mali raj

Bloger tportala isprobao je bike rute oko Marije Bistrice, provozao se i obroncima Ivanščice te biciklom obišao mnoga mjesta u Zagorju. Uostalom, Krapinsko-zagorska županija najbolja je turistička destinacija kontinentalnog turizma u protekloj godini. Među prvima u Hrvatskoj napravila je cikloturistički projekt Ride&bike te značajno povećala interes biciklista za pitomi zagorski kraj. U narednom razdoblju slijedi označavanje ruta te gradnja bike infrastrukture, odvojenih i posebnih bike prometnica

Kratko sam stao kod dvorca u Konjščini i kod bike odmorišta. Na izlasku iz naselja skrenite desno i preko pruge prema Husincu kako biste izbjegli državnu cestu prema Budinščini. Nakon toga ide prvo lagani uspon uz serpentinu do Hrašćine, gdje malo možete predahnuti. Do Vinskog vrha te poznate vinarije i restorana Bolfan malo se treba pomučiti. Ako treba - i pogurati bicikl. No zato slijedi pogled od 360 stupnjeva. Sve se vidi - od Zagorja na dlanu do Sljemena, Strahinjčice, Kalnika, Ivanščice i Alpa. Dan je bio nevjerojatan uz uživanje u pogledu na bezbroj valovitih brežuljaka prekrivenih vinogradima. Krenuo sam na minus 3 stupnja Celzija i po ledu. A koji sat kasnije bio sam u zavjetrini na terasi i sunčao se. Ne bih ranije povjerovao u to. Rekao bih da je moguće, ali ne danas.

To su najljepše čari pedaliranja. I na Vinskom vrhu, uz nadaleko poznata vina i delicije, možete unajmiti bicikle. Nakon zagorske medice i domaćeg zimskog sladoleda slijedio je povratak u Mariju Bistricu. Dani su još kratki pa će istraživanje po ovom netaknutom dijelu Zagorja ostati za drugi put.

U Bluesun hotelu Kaj od direktorice Martine Kovačić saznajem da za svoje goste imaju nekoliko trekking bicikala, ove sezone stići će i električni brdski bicikli, a organiziraju ture po već spomenutim rutama. Ove godine iznenadili su gosti iz Koreje i Kine, kojih je sve više. Kratko borave, ali vrlo zainteresirani za hiking i biking. Za bicikliste pripremaju i brojna gastro i energetska iznenađenja kako bi cikloturistička ponuda bila cjelovita. Tako im je za opuštanje na raspolaganju i wellness, a njihov restoran Academia pruža odličnu zagorsku kuhinju.