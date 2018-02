Lokalna lisica provela nas je Gorskim kotarom i dobro smo se zabavili

Blogera Tportala po zametenom Gorskom kotaru na bike i hike izlet povela je lokalna lisica. Nju trebate u ekipi ako želite istražiti i otkriti skrivene čari Delnica

Tko je Linx and Fox? Ljubiteljica prirode, Gorskog kotara i Delnica. I vaša nova prijateljica kako se sama predstavlja na svojem Facebook profilu i web stranici. U kratkom vremenu privukla je pažnju na društvenim mrežama svojim maštovitim objavama i aktualnim izvješćima iz Delnica i Gorskog kotara. Svima se svidjela na prvi pogled kad je napisala - ' Ja sam vodič bez grupe!'

Svaki početak je težak. Jelena Holenko je licencirana vodičica za Primorsko – goransku županiju i biti će lukava lija, ali i ljuta kao ris ako treba. No, neka iskustva i znanja već postoje, Jelena je dobra biciklistica i organizatorica niz bike manifestacija u Delnicama.

Tako sam shvatio da nju trebam i ja koji već solidno poznajem Gorski kotar bar na dva kotača. No, Lynx and Fox želi biti i više od vodiča. I u tome uspijeva. Nisam se ni okrenuo već mi je predložila da idemo na obližnji Planinski centar Petehovac. Ja idem pješice, a ti me sustigni bajkom, dobacila mi je lukava lija. Možda mi ispriča i koju tajnu ili legendu kad ju nađem. Jelena jer odličan pripovjedač i motivator. Ako, kako sam kaže, nemate prijatelja u Gorskom kotaru, razmislite još jednom. Foxica će sigurno za vas smisliti neki dobar plan izleta. Do poznatih i najboljih mjesta, ali i onih skrivenih. Usput će ispričati neku legendu uz obavezne razgovore o flori i fauni.