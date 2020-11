[FOTO/VIDEO] Divlja ruta od Makarske do Brela prava je uživancija i biciklistički ispit koji bi trebao svatko položiti, a bez straha na njega možete povesti i djecu

Bloger tportala iskoristio je lijepu jesen na Jadranu za obilazak jedne od najljepših obalnih bike ruta. Od Makarske pa do Brela kao rijetko gdje može se osjetiti kontakt s morem, stijenama i šljunčanim plažama. Ujedno se može osjetiti miris bilja koje daje poseban mediteranski šarm šetnicama, obalnim i šumskim cestama, ali i zadivljujućem singl tracku kroz stijene. Ovaj izlet atrakcija je za svakog rekreativca na biciklu, a njegova posebnost je to što na ovu pomalo divlju rutu možete povesti i obitelj, pa i najmlađe bicikliste

Ruta je duga 14 kilometara, a povezuje Makarsku i Brela. Podloga je gotovo 60 posto makadam dok se ostatak vozi po asfaltnim lokalnim cestama kroz Krvavicu, Bratuš, Promajnu i Bašku Vodu. Pogodna je za djecu s obitelji, a ni odrasli i odvažniji biciklisti željni avanturizma neće ostati razočarani.

Prvo se vozi uz glavnu plažu u Makarskoj, pa potom po dugoj šetnici uz mnogobrojne hotele i restorane. Zatim se izlazi na dio gdje ima puno skrivenih i prekrasnih bijelih plaža. Na neku od njih možete zaviriti i prošetati se po ratu. Tu je napravljeno mondeno bike odmorište s fascinantnim pogledom na najsuroviji dio Biokova. Cesta po kojoj ste se vozili završava i ulazi se u vječno zelene šume hrasta crnike i dalmatinskog bora. Staza je sve uža, ali se može i dalje bezbrižno voziti i uživati.

Slijedi 'najbolji' dio staze, i treba imati znanja, vještine i snage proći bajkom uz stijene iznad mora. Najmlađi ili oni koji nisu sigurni ovaj dio rute će gurati bicikl uz sebe. No to je zanemarivo jer ionako ćete svako malo zastati radi uživanja, fotografiranja ili odmora uz pogled na Brački kanal. To je ujedno omiljena staza za hodače koje ćete sigurno sresti.

Preostali dio rute odlična je kombinacija malih šetnica koje su čas uz more, a već za tren među lavandom. U daljini se nižu vinogradi, a potom padine Biokova koje ovdje kao da su se povukle prema Zagori. Sve je puno maslinika, a put ide uz kampove i odmarališta, od kojih su neki zapušteni i već niz godina nisu u funkciji. Prolazi se kroz uličice u Krvavici, koje su fora, a isto tako ribarsko selo Bratuš. U nekim od mjesta svakako ćete zastati u kafiću ili konobi. Biciklisti koji žele više u Promajni mogu skrenuti desno prema selu Bast i napraviti neku kružnu planinsku rutu do Brela. Uz obalu se prolazi uz veliku marinu i manje brodogradilište, uz puno starih kuća koje su tik uz more te puno ribarskih čamaca i mreža. Povremeno je staza uža pa treba obratiti pozornost na pješake koji se šeću kako se približava Baška Voda. Do Brela je preostalo dva kilometra vožnje po lokalnoj cesti. Izlet se može kreirati prema želji i mogućnostima.

S obitelji i s djecom išao sam u jednom smjeru oko dva i pol sata. Ako računate još poneko dulje stajanje te okrepu na krajnjoj točki u Brelima. Bit će to sjajan zimski cjelodnevni bike izlet. Uz lijepo vrijeme i bez puno vjetra, bit će to doživljaj i pol. Možete računati i na sunčanje u jakni, a možda i u kratkim rukavima na beskrajno dugom žalu na kojem nema nikog, pa čak i na lijepo uređenim malim prometnicama do poznatih plaža Punta Rata i Podrače te čuvenog simbola 'Kamena Brela', uz koje se možete bezbrižno voziti do mile volje. U ovo vrijeme kada se može biti vani, ali najbolje sam ili s obitelji, ova je ruta upravo za poželjeti, uz naravno puno tišine koju može razbiti samo šum valova i tramontane. Na ruti ima nekoliko manjih uspona, ali je zbog podloge i raznolikosti zahtjevna jer ipak ćete proći tridesetak kilometara. Pritom nikom neće biti dosadno, zapravo to je pravi bike morski ispit koji može položiti svatko.