Znate li što je Tijelovo i zašto ga slavimo?

Svake godine devetog četvrtka nakon Uskrsa slavi se Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, odnosno Tijelovo, jedan od značajnijih blagdana u katoličkoj liturgijskoj godini. Taj je blagdan itekako važan za Katoličku crkvu jer je riječ o svetkovini u spomen na ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak

Tijelovo je u Hrvatskoj 2001. proglašeno državnim blagdanom i neradnim danom. Slavi se u četvrtak poslije svetkovine Presvetog Trojstva, odnosno svaki deveti četvrtak nakon Uskrsa, a za Katoličku crkvu to je svetkovina u spomen na ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak.

U jednom od njih vidjela je i puni mjesec s tamnom mrljom, no svoja viđenja nije uspjela odgonetnuti ni uz pomoć starijih redovnica. Nekoliko dana kasnije, nakon redovitih molitvi, značenje joj je objasnio glas s neba koji je preko svete Julijane poručio kako Crkvi nedostaje jedno liturgijsko slavlje, svetkovina najvećeg i najsvetijeg Oltarskog sakramenta, kao i da se tog otajstva vjernici spominju samo na Veliki četvrtak, u danu kada su sve misli usmjerene na njegovu patnju i smrt.

Do pokretanja sinode o mogućem utemeljenju svetkovine prošlo je dodatnih 16 godina, a na toj sinodi, održanoj 1246., zaključeno je kako se svetkovina ne suprotstavlja nauku Crkve te kako će biti utemeljena kao zahvala svemogućem Bogu jer nam je dao Presveti oltarski sakrament. Za prvo slavlje nove svetkovine, prvotno nazvane Blagdan euharistije, određena je sljedeća godina, no biskup De Thorete nije to doživio.

Prvi put je obilježena u župi sv. Martina u Liègeu. Papa Urban IV, veliki štovatelj nove svetkovine, izdao je u rujnu 1264. bulu Transiturus kojom je odredio da se slavi svake godine u četvrtak nakon nedjelje Presvetog Trojstva. Njome je želio proširiti svetkovinu na cijelu Crkvu, no brza smrt spriječila ga je u tome. Tek u 14. stoljeću papa Ivan XXII širi blagdan na cijelu Rimokatoličku crkvu.

Na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove katolički se vjernici prisjećaju kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi svima nama postao dohvatljiv i blizak. Isus je tajnu svog utjelovljenja utkao na posljednjoj večeri u znakove kruha i vina, koji snagom njegove riječi postaju Tijelo i Krv Kristova, odnosno sakrament euharistije.