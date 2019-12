Žene su opčinjene njima: Donosimo listu torbi koje su obilježile 2019.

U ovoj godini imali smo prilike vidjeti brojne 'must have' torbe na gradskim ulicama, no samo je nekoliko dizajnerskih modela uspjelo očarati modne ovisnice i rasprodati se u svim online trgovinama, a mi smo izdvojili popis onih uvjerljivo najpoželjnijih po kojima će 2019. ostati upamćena

Bottega Veneta - Pouch Najpoželjniji komad prema godišnjem izvještaju popularne modne tražilice Lyst, onaj za kojim je ove godine vladala nevjerojatna pomama, prepoznatljiva je torbica od najfinije kože s potpisom talijanske kuće Bottega Veneta, koja se zahvaljujući novom kreativnom direktoru Danielu Leeju vratila u velikom stilu na modnu scenu.

Jacquemus - Le Chiquito Unazad nekoliko sezona torbe manjih dimenzija su najpoželjnije, a ako je suditi prema popularnosti minijaturne torbice s potpisom brenda Jacquemus, ovaj trend ne pokazuje znakove slabljenja. Francuski brend dizajnera Simona Portea Jacquemusa prednjači u ovom modnom trendu, a njegova torbica s drškom Le Chiquito potpuno je zaludjela slavne ljepotice koje ih se ne mogu zasititi.

Chloe - C Jednostavno nazvana 'C', torba s potpisom modne kuće Chloe toliko je jednostavna i elegantna da je neodoljiva. U ovu skupocjenu ljepoticu zaljubile su se sve modne ovisnice koje znaju cijeniti vrijednost bezvremenskog klasika.

Fendi - Baguette Torbice Baguette s potpisom modne kuće Fendi ove su se godine vratile u velikom stilu. Bilo da su izrađene od trapera ili baršuna ili su ukrašene Fendijevim logo-printom, nestaju s polica brzinom munje.

Prada - Sidonie Jedna od najpoželjnijih torbi retro izgleda svakako je i Pradina torba Sidonie. Ova kul torbica dostupna je u širokom rasponu boja i u trenu podiže stajling, a vjerujemo kako će jednako poželjna biti i u nadolazećoj 2020.

Dior - Saddle Nakon velikog povratka koji je doživjela u 2018. godini, Diorova torbica Saddle, koja je naziv dobila upravo zbog svog originalnog dizajna po uzoru na sedlo, u 2019. doživjela je vrhunac popularnosti.

By Far - Rachel Povratak 90-ih donio je brojne zaboravljene trendove, a jedna od njih je klasična torbica s kratkim remenom namijenjena nošenju na ramenu. Prvak u dizajnu ovih torbica je bred By Far koji je svojom torbom Rachel osvojio trendseterice diljem svijeta i potaknuo high street brendove da i sami kreiraju slične modele.

Louis Vuitton - New Wave Louis Vuitton New Wave, torbica zaobljenog oblika, vraćena je iz mrtvih u sklopu kolekcije The Icons. Čini se da je ovo bio genijalan potez čuvene francuske modne kuće jer se izborila za titulu jedne od najpoželjnijih u 2019. godini.

Loewe - Basket Ovog je ljeta slamnata torba s potpisom brenda Loewe isplivala na površinu kao apsolutni must have sezone. Dizajner Jonathan Anderson mudro ju je dizajnirao kao kombinaciju street style torbe i one za plažu, pa nije ni čudo da smo je proteklih mjeseci viđali posvuda.