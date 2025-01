Žene diljem svijeta smatraju ih najljepšim cipelama, a za njihov uspjeh zaslužna je 'lažna' Parižanka

Frédérique Picard pronašla je cipele koje joj savršeno pristaju. Nakon zasjedanja na čelno mjesto Carela snažno se borila za revitalizaciju preppy brenda s prepoznatljivim grosgrain mašnama, stvorenim prije više od šezdeset godina. Ova diplomantica prestižnog sveučilišta Sciences Po u Parizu, koja je provela jedanaest godina u L'Oréalu, zatim devet u upravi parfemske tvrtke Annick Goutal, u Carelu je vidjela simpatičnu marku. Obitelj osnivača dragovoljno ga je predala 2010. godine njoj u ruke, vjerujući da će mu moći dati novi, prijeko potreban zamah. Također u to uvjeren, u avanturi ju je pratio investicijski fond 123venture (koji drži 49 posto kapitala) i grupa pojedinačnih dioničara - uključujući sina osnivača brenda. A to se pokazalo dobrom i strateški ispravnom odlukom: cipele viđene na Kelly Rutherford (Tračerica), Lady Gagi i Jisoo (Black Pink) izazivaju senzaciju među slavnim osobama i na Instagramu. Uspjeh mogu zahvaliti pariškom chicu, stilu koji se uspješno izvozi izvan granica zemlje.

'Naime, osim stvaranja i komunikacije, duboko vjerujem da u svim uslugama postoji obiteljski duh. To unosi dušu i osobnost u brend, a to je ono što generacija Z jako traži. Zadržali smo našu vrlo parišku stranu, koja je i cool, ali zapravo sofisticirana, a vole je tridesetogodišnjaci diljem svijeta ', dodaje.

'Carel je nevjerojatno predan tim iako postoji već 70 godina. Svi se ponašamo kao da smo mladi startup. Radili smo kao kuriri u napuštenom Parizu 2020. godine te smo pakirali kutije u skladištu u ulici de la Roquette kada nas je pogodio covid. Carel je prava obitelj. Ne kažem to samo zato što su moja dva sina pokrenula Instagram za Carel prije pet godina te nastavljaju snimati i fotografirati predstavljajući nešto što doista čini razliku', kaže Picard za The Socialite Family.

Kao sinu postolara , Carelu ženska stopala nisu bila nepoznanica te je razvio udobnu i elegantnu obuću koja prati ženu od jutra do večeri. To je razdoblje bilo novo doba oslobađanja za mlade, a što se cipela tiče, zagasite boje postale su prošlost.

Bio je tada i veliki debi visokih potpetica, inspiriran Diorovim new lookom. No Carel je težio većoj slobodi kretanja, nježnim stiletto potpeticama. Zatim je favorizirao 'kasačku' potpeticu, praktičniju aktivnim ženama. U 60-im stvari se pokreću pa otvaraju dućan na Champs-Élyséesu, a na otvorenju odjela obuće u Galeries Lafayette bili su prva izložena marka cipela. Modno gledano, u to vrijeme žene prisvajaju i tradicionalno muške traperice i minicu Mary Quant. Od cipela preferiraju Mary Jane modele, gležnjače i čizme iznad koljena, a one čine okosnicu ponude Carela.

Godine 1974. brend je razvio Marquis, balerinke s ravnom petom, ukrašene mašnom te s mekim aristokratskim naglaskom. Bezvremenski model, jednostavan i elegantan. Cipele su postigle uspjeh (više od milijun prodanih pari), a vrlo brzo zapele su za oko i slavnim osobama poput glumice Isabelle Huppert.

Godine 1976. kreirane su balerinke Topo, nalik mišu s razigranim brčićima. Nastali su i ostali modeli inspirirani životinjama te se i danas mogu pronaći u trgovinama. Ubrzo nakon toga, svega godinu kasnije, Carel je osnovao tvornicu u Bloisu i istovremeno započeo s reklamnim kampanjama sa zvjezdanim fotografom Jeanloupom Sieffom, a ta suradnja otkriva senzualne i oslobođene žene, one koje u potpunosti kontroliraju svoje tijelo.