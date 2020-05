Proteinske tjestenine s chia, bučinim i sezamovim sjemenkama te orašastim plodovima, divni voćni namazi, zdrava hladno prešana ulja, proizvodi na bazi meda i još mnogo mnogo toga…

„Neka ti hrana bude lijek, a tvoj lijek neka bude hrana“ – jedna je od najpoznatijih izreka vezana za prehranu, koja se pripisuje ocu medicine Hipokratu. Još u ono doba, prepoznata je važnost pravilne i uravnotežene prehrane i njezin utjecaj na cjelokupno zdravlje. Upravo tom krilaticom vodili su se i osnivači zdrave oaze Matičnjak, kada su prije nešto više od desetljeća osnovali tvrtku, čija se filozofija bazira isključivo na prirodnim namirnicama. Želja im je bila, što je više moguće, približiti svima prednosti korištenja onog najboljeg iz prirode, odnosno onog što je priroda sačuvala za svoj novi život – sjemenki, alfu i omegu, početak i kraj, iz koje klija život u beskonačnoj spirali stvaranja.

Prednosti domaće proizvodnje i zdrave prehrane nikada nisu bile istaknutije nego u doba pandemije korona virusa. Trenutna situacija osvijestila je građane o važnosti biranja lokalnog i prirodnog proizvoda te su se stoga napokon okrenuli domaćim proizvođačima. Jedan od njih nedvojbeno je i Matičnjak, tvrtka koja svoje poslovanje bazira na tri važna elementa: domaće, zdravo i prirodno.

Sveukupni asortiman tvrtke Matičnjak sastoji od pet skupina proizvoda: hladno prešana ulja, praškasti proizvodi (proteini, granule i brašna), proizvodi na bazi meda i voćni namazi, tjestenine te macerati. Svaki od navedenih segmenata krije dragocjene proizvode, čiji sastav odgovara u potpunosti sloganu tvrtke: '100% ljubavi i 0% kemije'. Tako se u segmentu hladno prešanih ulja izdvaja ono crnog kima, koji je ujedno njihov najprodavaniji proizvod. Druga dva bestsellera dio su asortimana praškastih proizvoda, čiji je glavni sastojak piskavica, inače smatrana Hipokratovom omiljenom biljkom; granulat sikavice i piskavica plus. Svi Matičnjak namazi proizvedeni su na tradicionalan način, no u modernim varijantama, pa se tako tu mogu pronaći zanimljive i sočne zdrave kombinacije poput one lješnjaka, jabuke i kakaa. Povezivanjem orašastih plodova sa svježim voćem povećana je njihova hranjiva vrijednost i bioraspoloživost, stoga namaz postaje ne samo ukusan desert, već i sjajan izvor enzima, nezasićenih masnih kiselina, vitamina E i vitamina C. Zdravo i bez konzervansa, a jako, jako fino.

Trend zdrave prehrane i biljnih dodataka prehrani konstantno raste, ali najveći rast na tržištu Europske unije ostvaruju biljni proteini u odnosu na životinjske, upravo radi sve veće popularnosti vegetarijanstva i veganstva, ali i generalnog nastojanja smanjenja konzumacije mesa. Iz tog razloga shvatili su kako svojim potrošačima žele pružiti direktnu i kvalitetnu zamjenu za namirnice životinjskog podrijetla, a ključ je upravo u proizvodnji veganskih tjestenina, bez jaja, aditiva i aroma, koje su cjenovno prihvatljiva alternativa visoke kvalitete. Stoga se njihov segment zdravih tjestenina bazira na visokokvalitetnim proteinskim sastojcima, poput chia sjemenki, sjemenki buče, sezama, lješnjaka, oraha, leće i industrijske konoplje, čiji se sastav u tjestenini kreće oko visokih 20%.

Naše tijelo je hram duši te se tako prema njemu trebamo i odnositi. Postanimo svjesni važnosti prirodne, zdrave i uravnotežene prehrane, kako bi istinski mogli uživati u svemu što nam život pruža. Više informacija i kupnja Matičnjak proizvoda moguća je na : https://maticnjakshop.com/