Zbog ove haljine svi su pogledima pratili lijepu Naomi Watts

1/219

'Uživam na crvenim tepisima jer je to ipak prilika da se izrazite na jedan način. No ipak me nećete vidjeti u štiklama ukoliko ih baš ne moram nositi', svojedobno je izjavila poznata britansko-australska glumica Naomi Watts koja slovi za jednu od najbolje odjevenih dama iz svijeta Hollywooda. Na njujorškoj premijeri svog novog dramskog filma 'Luce', održanoj u hotelu Whitby, slavna holivudska plavuša plijenila je poglede u otkačenoj haljini brenda Preen By Thornton Bregazzi predstavljenoj u aktualnoj kolekciji.

Spomenuta kreacija drapiranog kroja ponajviše se isticala kombinacijom tkanina u prepoznatljivom uzorku harlekin, a za posebno blistanje Naomi Watts na crvenom tepihu premijere i ovoga puta pobrinula se poznata stilistica Jeanann Williams. Svojoj slavnoj klijentici, Williams je uz efektnu haljinu sugerirala nošenje crnih balerinki dizajnera Christiana Louboutina s detaljem zlatne kopče, dok je popularnu bob frizuru naglasila srebrnim naušnicama s potpisom brenda nakita Kavant & Sharart.