Zavirite u impresivan dom glumice Glenn Close, najpoznatije po ulozi Cruelle DeVil

Glumica Glenn Close, trostruka dobitnica Zlatnog globusa i nagrade Tony, može se pohvaliti impresivnim domom u gradiću Bedford, nedaleko New Yorka. No, slavna glumica, najpoznatija po ulozi Cruelle DeVil u filmu '101 dalmatinac' iz 1996., kao i po ulogama u filmovima 'Opasna igra', 'Kobna privlačnost', 'The Wife', 'Maskirani ubojica' i 'Stepfordske supruge', odlučila je raskošnu nekretninu staviti u prodaju. Novi vlasnik će za luksuznu nekretninu s bazenom i golemim posjedom, izgrađenu u stilu seoske kuće prije 109 godina, morati izdvojiti 23,6 milijuna kuna na koliko se kuća procjenjuje. Kuća leži na posjedu veličine četiri hektara i okružena je gustom šumom, pa će novi vlasnik u njoj zasigurno biti siguran od znatiželjnih pogleda. Unutrašnjost kuće broji gotovo 540 kvadratnih metara, a osim glavnih prostorija u kući, novi vlasnik će na raspolaganju imati i četiri spavaće sobe te pet kupaonica, kao i štalu i dodatnu kućicu koja trenutno služi kao dječja igraonica.