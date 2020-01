Zamislite pročišćivač i ovlaživač zraka u jednom

Jeste svjesni razine kvalitete zraka u kojem živite ili radite?

Većinu svog svakodnevnog vremena provodimo u zatvorenim prostorijama, odnosno čak i do 80% vremena. Koliko često vodimo računa o kvaliteti zraka u kojoj boravimo? U zatvorenim prostorijama je zrak dosta lošije kvalitete i nije prilagođen našim potrebama. Zbog suhog i prašnjavog zraka ne pate samo ukućani nego i namještaj. Zrak u domu ili uredu koji se redovito čisti i ovlažuje ima mnoge koristi. Zamislite, osim što možete slobodno disati ujedno i sprječavate prehlade i suhi kašalj uzrokovan isušenom sluznicom, te također sprječavate štetu na namještaju, parketima ili glazbenim instrumentima zbog suhog zraka.

Ako odaberete čistač zraka George za svog cimera, možete sebe smatrati sretnim. On je tih, ali još uvijek modan momak. On osigurava idealnu vlažnost i čisti zrak u sobama do 60 m2. Okrećući se u vodi, njegovi diskovi filtriraju najmanje čestice iz zraka - olakšanje za svakog alergičara. Paket diskova i vodena baza se lako čiste u perilici posuđa. Njegov integrirani higrostat omogućava vam odabir točno željene razine vlage i omogućava Georgeu da radi neprekidno. U automatskom načinu George automatski bira odgovarajuću razinu vlaženja, postižući željenu vlažnost zraka vrlo tiho i energetski učinkovito. George je također idealan I za spavaću sobu: vrlo tih na niskoj razini, LED svijetla se mogu prigušiti, a također može raširiti vaš omiljeni miris u sobi prema potrebi.