Zahvaljujući ovom sado-mazo stajlingu svi su gledali u atraktivnu Kosovarku

İDDİALI PARÇALARDAN VAZGEÇMİYOR Paris'e gelen ünlü şarkıcı Rita Ora, Alexandre Vauthier'nin 2016 İlkbahar-Yaz krasyonlarından iddialı kırmızı bir tulum içinde görüntülendi. #paris #ritaora #alexandrevauthier #springsummer2016 #redjumpsuit #kirmizitulum #france #outandabout #sightings #celebrity #turkey #bittermagazine

A post shared by Bitter (@bitterdergi) on Jan 22, 2018 at 6:21am PST