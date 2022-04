Zaboravite na pravo krzno i kožu, luksuzna moda zauvijek se mijenja. Koža nastala od jabuka vrući je hit, no je li to dugoročno održivo?

Korištenje pravog krzna i kože u modnom svijetu sve je nepoželjnije, a mnogi potpuno miču proizvode od krzna iz svoje ponude. Zadnji u nizu onih koji su se priklonili tom trendu je Neiman Marcus. Američki lanac luksuznih robnih kuća odlučio se na značajnu promjenu u poslovanju te zamjenjuje krzno kožom nastalom od jabuke. Budućnost leži u biljkama, a potvrđuju to i brojni modni dizajneri te sve više naginju veganskim materijalima. Vrući hit je koža stvorena od jabuke s nevjerojatnom sposobnosti imitacije prave kože, no modni svijet pritom je suočen s velikim izazovima

Govoreći za Vogue Business, izvršni direktor Geoffroy van Raemdonck kaže da je tvrtka već prepolovila svoj katalog krzna većinom s kaputima i modnim dodacima. Iako nisu otkrivene financijske implikacije prestanka poslovanja s krznom, Van Raemdonck je opisao to kao 'mali, ali stvaran dio našeg poslovanja koji je dirnuo mnoge naše vjerne kupce'. Kaže da tvrtka želi tim kupcima dokazati da 'zamjenjuju, a ne oduzimaju nešto'.

Sada, uz proizvode od životinjskog krzna - počevši od krznenih gumica za kosu po cijeni od 250 kuna brenda Gorski pa do kaputa od samurovine Oscara de la Rente, koji se prodaju za vrtoglavih 1,5 milijuna kuna - tvrtka u ponudi ima niz opcija od umjetnog krzna, uključujući Burberryjevu jaknu po cijeni od 40 tisuća kuna. Veliko je zanimanje za nadopunom ponude proizvodima koji predstavljaju najbolje alternative krznu. Također, pronalazak proizvoda koji kvalitetom i osjećajem prilikom nošenja odgovaraju onima od krzna predstavlja svojevrstan izazov, kao i navođenje robnih marki i kupaca na prihvaćanje te ideje, posebice najlojalnijih klijenata s velikom potrošnjom.

NMG ističe da je prodaja krzna proteklih nekoliko godina u padu, a preferencije kupaca mijenjaju se u skladu s promjenom zakonskih regulativa. Kako pritisak raste, trgovci se sve više distanciraju od životinjskog krzna. Macy's i Bloomingdale's od kraja 2020. godine iz ponude su izbacili krznene proizvode, a slijedi ih i Saks Fifth Avenue te će ih prestati prodavati do kraja 2022. Njemačka internetska trgovina neće nuditi krzno nakon sezone proljeće/ljeto 2022., a tome u prilog ide činjenica da su prestali kupovati komade od egzotičnog krzna još za sezonu proljeće/ljeto 2021.

Ovaj trend jasno je uočljiv i među samim modnim brendovima. Posljednja Monclerova kolekcija koja će uključivati krzno, uz njihove prepoznatljive pufaste jakne, bit će ona za jesen/zimu 2023., a Canada Goose ukinut će krzno prije kraja 2022. Francuski konglomerat Kering uveo je zabranu krzna za sve svoje brendove od jeseni/zime 2022., a Gucci je to obećanje dao još 2017.

Temeljni dio strategije nakon stečaja Neiman Marcus Groupa (NMG) fokusiranje je na ESG (zaštita okoliša, društvena odgovornost i upravljanje). Njegovi privatni investitori definirali su novu misiju – 'revolucionirati luksuzna iskustva'. Uključuje to objavljivanje izvješća o utjecaju na ESG, od kojih je prvo objavljeno ovog mjeseca. Nadalje, tvrtka će revidirati svoj utjecaj na ESG na isti način na koji revidira svoje financije.

'Budućnost luksuza je bez krzna', kaže konzultant za maloprodaju iz New Yorka Robert Burke, ističući da nova generacija luksuznih potrošača, koja je odrasla na internetu, iznad svega cijeni transparentnost, autentičnost i etičnost. 'Od svih američkih trgovaca na malo, NMG je vjerojatno bio jedan od najznačajnijih u tradiciji prodaje krzna, tako da je ovo vrlo značajan potez', kaže.

Uz zabranu krzna, tvrtka se obvezala povećati svoj prihod od održivih i etičnih proizvoda do 2025. Iako nije definirana ciljana kvota, NMG je sastavio popis preferiranih značajki proizvoda i certifikata trećih strana. Također ističu da su kružnim modnim uslugama, uključujući izmjene, restauraciju i preprodaju, produljili trajanje čak 350 tisuća artikala u 2021. godini. Cilj je povećati broj artikala na milijun do 2025. 'Održivost je putovanje, krzno je samo prvi korak', kaže Van Raemdonck.

No iz NMG-a ističu da postoji jednaka potreba za razvojem alternativa, ali i educiranjem potrošača o tome zašto su ti proizvodi vrijedni i luksuzni. Dio te strategije čini potez transformacije salona za krzna u kružna modna središta i mjesta za preinake, u kojima su kupcima dostupne opcije prilagodbe, obnove, pa čak i preprodaje. Tvrtka će također nastaviti nuditi usluge skladištenja, restauracije i čišćenja krzna kako bi se postojeći odjevni predmeti što duže održavali u optjecaju.

Nusproizvod industrije proizvodnje soka, jabučna koža izrađena je od jezgri i kožica koje nisu bile potrebne za proizvodnju soka. Ostaci se pretvaraju u pulpu, a ona se miješa s organskim otapalima i poliuretanom kako bi se dobio komad tkanine nalik koži. Takav materijal možda je proizvod nastao od otpada, no dizajnerski komadi izrađeni od njega zasigurno nisu takvi. Luksuzni brendovi Sylven New York, Samara i Good Guys Don't Wear Leather prihvaćaju kožu stvorenu od jabuke kao jedan od svojih ključnih materijala.

Upravo se koža nastala od jabuke ističe kao najnoviji veganski trend u svijetu luksuznih torbi i cipela. Sve veći broj modnih brendova prihvaća je kao alternativni materijal, no to područje još je uvijek okruženo brojnim izazovima nakon popularizacije kože dobivene od gljiva.

Alternativama koži raste popularnost jer sve veći broj robnih marki, ali i potrošača, želi izbjeći nusproizvode životinjskog podrijetla. No sintetička veganska koža ima specifične probleme - izrađena od 100-postotnog poliuretana, zahtijeva fosilna goriva i štetna je za planet. Koža nastala od jabuke, s druge strane, zahtijeva samo 40-50 posto plastike, a može pomoći i u smanjenju emisije stakleničkih plinova iz otpada hrane.

Otkriti kako napraviti luksuzne proizvode od alternativne kože pravi je izazov. Casey Dworkin, osnivačica i kreativna direktora Sylven New Yorka, prva je nabavila biljne materijale 2019., a 2021. godine predstavila je kolekciju tenisica i čizama na petu isključivo izrađenu od jabučne kože. Kaže da su cipele jedna od najtežih stvari za izradu od biljnog materijala jer se sastoje od više komada, a biljni materijali nisu tako savitljivi kao životinjska koža.

Nabava nusproizvoda jabuke velik je izazov za dizajnere, osobito zato što velik dio njih mora doći iz Europe, u kojoj je infrastruktura za recikliranje bolje opremljena za rukovanje otpadom hrane. S time se slaže i Dworkin, ističući: 'To je najveća prepreka na ovom putu i nešto što će modna industrija morati shvatiti u sljedećih pet godina jer bismo trebali moći masovno proizvoditi stvari kada je to potrebno.' Osim toga, sama proizvodnja je izazovna jer tvornice mogu podnijeti samo određeni broj proizvodnih serija i dostupno im je manje opcija bojenja.

Tenisice iz njezine linije uključuju podstavu od nusproizvoda pšenice i kukuruza, potplat od kukuruzne ljuske i soka drveća, vezice od organskog pamuka i jabučnu kožu. No čak i sa svim tim organskim sastojcima, jabučna koža je i dalje 50 posto poliuretanska, a cipele zahtijevaju podlogu od tkanine da bi izdržale tjelesnu težinu.

Da bi jabučna koža doista zauzela vodeće mjesto u modnoj proizvodnji, prehrambena i maloprodajna industrija morat će komunicirati, baš kao što to čine pri proizvodnji životinjske kože. 'Devedeset devet posto prave kože proizvodi se od nusproizvoda prehrambene industrije. To je simbiotski odnos', kaže Ashley Kubley, docentica modnog dizajna na Sveučilištu Cincinnati i voditeljica centra za modnu tehnologiju Visoke škole za dizajn, arhitekturu, umjetnost i planiranje (DAAP). U tu svrhu mnoge tvornice za preradu mesa imaju kožare na licu mjesta da bi konsolidirale proces, što svake godine štedi oko 7,3 milijuna tona biološkog otpada s odlagališta.

Ova ograničenja znače da su, barem za sada, proizvodi od jabučne kože često skuplji. Visram kaže da su Samarine kožne torbe od jabuke 20-30 posto skuplje za proizvodnju od veganskih torbi, a za kupce to znači i dvostruko veću cijenu. Ipak, Dworkin, čije se cijene proizvoda iz kolekcije kreću od dvije do tri tisuće kuna, kaže da jabučna koža može biti čak 15 posto jeftinija za nabavu od one talijanske koju je prije koristila. Budući da su troškovi proizvodnje visoki, izazov je popularizirati te proizvode na način koji nije skup. Pridobivanje kupaca može biti poprilično zahtjevno. 'Ako se koža nastala od jabuke ne čini stvarnom, onda će većina kupaca imati poteškoća s usvajanjem i prihvaćanjem tog materijala', kaže Kubley.