Za ovom svjetiljkom pomamio se čitav New York, a popularnost joj vrtoglavo raste: Zbog elegantnog dizajna i praktičnosti sada je žele baš svi

Visoka je i vitka, s elegantnim vrhom nalik šeširiću, a gošća je u najpoželjnijim restoranima New York. Riječ je svjetiljci Pina Pro talijanske dizajnerske tvrtke Zafferan koja je svojim jednostavnim dizajnom zaludila njujoršku elitu

U večernjim satima, poslužitelji u elegantnom talijanskom restoranu Altro Paradiso, u SoHou, postavljaju Pina Pro svjetiljke na vanjske stolove, gdje 14 sićušnih LED svjetala u svakom baca blag, romantičan sjaj na ukusno i pomno pripremljeno jelo.

Nekoliko blokova dalje križanju ulica Prince i Sullivan, crna nijansa iste svjetiljke savršeno pristaje uz stupove koji okružuju vanjske stolove restorana Dutch. Svega ulicu dalje, nekoliko Pina Pros svjetiljke lijepo se uklapaju u interijer francusko-indonezijskog restorana Wayan. Popis obožavatelja ove lampice neprestano raste i to uglavnom na uglavnom na Manhattanu: Little Owl, Market Table, Cote, Mercer Kitchen, Vestry, Lodi, Cipriani. A trend se proširio i na Brooklyn pa su Pina Pro svjetiljke pronašle svoje mjesto i na stolovima restorana Evelina i Aurora, piše New York Times.

'Ove svjetiljke su najsavršeniji model koji može postojati kao vanjsku svjetiljku za restoran', kaže Lauren Miller, direktorica operacija za Mattos Hospitality, koja vodi Altro Paradiso. 'Jako su jednostavne za korištenje, traju jako dugo, ne pregorijevaju i ne cure kao što to čine svijeće,' dodaje. Sa cijenom od 149 dolara po lampi (malo manje od 1200 kuna) nisu jeftine, ali se mogu puniti.

U Altro Paradisu nekoliko je lampi misteriozno nestalo, otkrila je gospođa Miller. Kad restoran u jednom trenutku nije imao po jednu za svaki stol, 'ljudi bi se posvađali oko njih', dodala je. Hype koji je nastao oko ovog jednostavnog, a opet tako efektnog komada mnoge je podsjetila na Edisonovu žarulju s izloženom žarnom niti, koja je prije deset godina postala klišej za uređenje restorana.

Pina Pro svoju sveprisutnost dijelom duguje pandemiji. U ljeto 2020., kada je njujorškim restoranima bilo dopušteno započeti s uslugom na otvorenom, vlasnici su odjednom morali organizirati objedovanje na pločnicima i ulicama, i to s jednako intimnom atmosferom ka i u zatvorenom prostoru.

Restorani su po cijelom gradu počeli stavljati svjetiljke, a Barrett Gross, predsjednik Zafferano America to je uočio kao veliku priliku. Pina Pro predstavljena je te veljače, godinu dana nakon što je Zafferano službeno otvorio svoju američku podružnicu.

No, prodaja je u počeku išla loše, pa se odlučio na hrabra potez. Jedne večeru u lipnju 2020. Gross se s dvije lampe u ruci prošetao SoHom, gdje inače živi, ​​s dvije lampe u ruci. Prišao je recepcionarkom stolu, spustio svjetiljke i upalio ih. U talijanskom restoranu Cipriani, jedan od voditelja ga je upitao: 'Kada ih mogu dobiti?', a Grossu je to bila ulaznica za put do uspjeha.

Nakon što su svjetiljke stigle na nekoliko lokacija restorana Cipriani, i drugi ugostitelji počeli su se raspitivati ​​o njima. Nudeći spoj udobnosti i korisnosti, ova svjetiljka se pokazala kao must-have svih prestižnih ugostitelja na Manhattanu.

Prošle godine u Sjedinjenim Američkim Državama prodano je više od 20 tisuća primjeraka. Prodaja je porasla za 910 posto od 2020. do 2021. i na putu je da se više nego udvostruči 2022., rekao je Ben Austin, koji vodi marketing za Zafferano America. Restorani su obavili 20 do 30 posto tih kupnji, većina njih u New Yorku. Ali svjetiljka postaje sve popularnija u drugim gradovima, uključujući Miami (gdje je bijeli model omiljen) i Washington, kaže Austin.

U nekoliko restorana gosti mogu čak naručiti Pina Pro izravno sa svog stola, koristeći QR kodove postavljene na donjoj strani lampe. Tvrtka kaže da nisu trošili novac na tradicionalno oglašavanje.