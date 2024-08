Za ove divne haljine nitko neće pomisliti da su iz Zare: Izgledaju puno skuplje nego što jesu

Satenska haljina (29,95 eura)

Ako tražite low budget opciju, ova satenska haljina je savršena za vas. To je kreacija minimalističkog stila koja nikada ne izlazi iz mode, a osim toga dolazi u crvenoj koja je najveći trend ove godine. Kroj se odlično prilagođava figuri, posebno zbog visine dekoltea koja ističe to područje. Metalni dodaci najpoželjniji su način nošenja ove crvene haljine. Srebrne sandale ili torbica sa šljokicama odlična su ideja, no ako želite biti još odvažniji, posegnite za uvijek upečatljivim monokromatskim izgledom.