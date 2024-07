Za blistav i njegovan ten i iznad 50: Ovo su znakovi da koža dobro stari

Proces starenja izgleda različito od osobe do osobe, ali mogu postojati određeni uočljivi signali da ste tijekom života dobro brinuli o svom tijelu. Dermatolog dr. Hadley King kako će određene životne navike kao što su raspored spavanja, rutina vježbanja i stres također pridonijeti starenju vaše kože.

Dermatolozi su otkrili pet znakova da naša koža zapravo dobro stari:

1. Koža brzo zacjeljuje od ozljeda

Kada je riječ o zacjeljivanju rana, to koliko se brzo oporavlja može lako pokazati zdravlje vaše kože i njezino starenje. Ako vaša koža zacijeli od otvorene posjekotine u roku od tjedan ili dva to je dobar znak.

'To znači da vaša prehrana ima dovoljno proteina za pomoć pri zacjeljivanju rana ili da imate zdrav imunološki sustav ili možda dobre gene', objasnila je dermatologinja dr. Lauren Moy. Ako se radi o ozbiljnijoj rani, ona bi trebala zacijeliti u roku od četiri do šest tjedana, prema studiji National Library of Medicine. Kako onda znati da li vaša rana dobro zacjeljuje? Ako ste se posjekli, vaše tijelo prelazi u način oporavka kako bi obnovilo svoju kožnu barijeru, stvarajući krastu. To štiti vašu ranu, dopuštajući koži ispod nje da zacijeli. Znat ćete da je zacijelila kada vaša koža blijedi od ružičaste do bliže tonu vaše kože, a rana će se izravnati i omekšati.