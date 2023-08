Volite tenisice? U mjesecima koji su pred nama pripazite na ova tri modela

Zgodna Emily Ratajkowski (32) omiljena je meta njujorških fotografa zahvaljujući street style izdanjima uvijek osmišljenima do posljednih detalja.

Sudeći prema viđenom sive tenisice omiljene u ormaru Emily Ratajkowski jer zvijezda spota 'Blurred Lines' u njima redovito šeće New Yorkom - najčešće sa svojim ljubimcem Colombom na uzici. Ovakve tenisice zahvaljujući univerzalno dizajnu izgledaju sjajno i s trapericam, joggericama, ali i ležernim ljetnim haljinama.

Trekking tenisice izrazito sportskog dizajna kao stvorene za aktivnosti na otvorenom apsolutni su must have među zaljubljenicama u modu. Naglašeno sportski i funkcionalni modeli, koji se baziraju na cipelama za van, stvaraju odličan kontrast trapericama, suknjama ili haljinama te se odlično slažu s modnim trendovima inspiriranim Y2K . Emily je već viđena u trendi tenisicama s potpisom Salomona, ali slične modele možete naći i u H&M-u ili drugim high street brendovima.

3. Klasične bijele tenisice

Bijele tenisice jednostavno ne mogu nikad biti out, a Emily Ratajkowski je to potvrdila svojim brojnim cool stajlinzima. Dakako, klasičan dizajn i bijela boja rezultiraju savršenim spojem pa ih možete dugo nositi. Poželjan je retro dizajan ili naglašeni potplati koji svakom look daju trendi vibru.