Vječni minimalizam: Angelina Jolie modnu je klasiku dovela do savršenstva

Angelina Jolie, po mnogima jedna od najljepših glumica u Hollywoodu, svaki slobodan trenutak provodi sa svojom djecom

Atraktivna 43-godišnjakinja drži se provjerenih stajlinga i modnog minimalizma koji je izbrusila do savršenstva, a njezini outfiti decentni su i profinjeni.

Pogledi su pratili lijepu glumicu koja je iza sebe ostavila vrijeme kad je skandalizirala javnost seksi odjećom, brojnim skandalima i brojnim tetovažama.

Da je bijela košulja 'must have' u ormaru svake zaljubljenice u modu, dobro zna i lijepa Angie, a ovaj bezvremenski komad uvijek će biti in, bez obzira na aktualne modne trendove.