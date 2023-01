Vitamin D jako je važan, a evo što se događa vašem tijelu kada ga nedostaje

Unosite li vitamin D u dovoljnim količinama? Ovaj vitamin izravno je povezan s izgradnjom mišića, a njegov nedostatak može povećati rizik od gubitka mišićne snage nakon 50. godine života

Gubitak mišića uslijed procesa starenja može biti neugodan, ali i opasan. Uz činjenicu da smanjenje mišićne mase može otežati rješavanje svakodnevnih zadataka, također može povećati vjerojatnost da ćete pretrpjeti ozljedu, navodi Harvard Medical School. Kako biste spriječili da to potencijalno bude problem s kojim biste se morali suočiti ranije nego što je nužno, ključno je osigurati unos pravih vitamina putem pravilne i uravnotežene prehrane ili dodataka prehrani. Naime, prema saznanjima u novom istraživanju, nedostatak vitamina D može dovesti do gubitka mišića.

Studija, objavljena u časopisu Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research, uključila je 3205 odraslih osoba iz Ujedinjenog Kraljevstva u dobi od 50 godina ili više. Na početku studije kod sudionika nije zabilježen gubitak mišića uslijed starenja. Međutim, nakon četiri godine, oni koji su imali manjak vitamina D imali su i 70 posto veću vjerojatnost da će izgubiti mišićnu masu. Osim toga, kada su uzeti u obzir čimbenici - poput toga tko je uzimao dodatke vitamina D i tko je imao osteoporozu - rizik za one s nedostatkom tog vitamina na početku studije porastao je na 78 posto u usporedbi s onima koji su unosili dovoljno vitamina D .

'Ova studija pomaže rasvijetliti još jedan razlog zbog kojeg je vitamin D tako važan za tijelo', kaže dr. Jacob Hascalovici, glavni medicinski službenik za Clearing. 'Svi bismo trebali obratiti veliku pozornost na razine vitamina D kako starimo jer on pomaže u održavanju zdravih kostiju i mišića. Kad izgubimo snagu ili mišićnu masu, možemo lakše pasti, lakše se i teže ozlijediti, ali i oporaviti se znatno sporije nego prije. Kao što studija spominje, unos vitamina D i redovita tjelovježba doista su važni', objašnjava.

'Potrebno je ljudima dati do znanja da riskiraju gubitak mišićne snage ako ne unose dovoljno vitamina D', rekao je koautor studije Tiago da Silva Alexandre, profesor gerontologije na Federalnom sveučilištu São Carlos. 'Važno je boraviti na suncu, jesti hranu bogatu vitaminom D ili uzimati suplemente te raditi vježbe otpora kako bi se održala snaga mišića', istaknuo je.

Kad je riječ o potrebnoj dnevnoj količini vitamina D, dr. Hascalovici kaže: 'Za većinu odraslih osoba 600 IU dnevno je otprilike prava količina. Ako imate 71 ili više godina, ciljajte količinu bližu 800 IU dnevno. U slučaju da imate posebne potrebe, liječnik ili nutricionist trebao bi vam dati konkretnije smjernice.'

No važno je ne prijeći 4000 IU dnevno, jer previše vitamina D može doprinijeti mučnini, povraćanju, bubrežnim kamencima, oštećenju srca i raku. Naime kada se vitamin D nakupi u tijelu tijekom vremena, to može dovesti do toksičnosti povezane s kalcijem.

Iako dr. Hascalovici kaže da su takvi slučajevi 'relativno rijetki', to se 'može spriječiti ciljanjem na manje od 1000 IU dnevno iz svih kombiniranih izvora'.