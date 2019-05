Više od nakita

Lijepa Ivana Mišerić kao zaštitino lice nove Karat kolekcije nakita

Odavno je poznato da je nakit ženin saveznik. Njegov oblik, veličina ili boja, puno govori o karakteru i ukusu osobe koja ga nosi. Nije tajna da se žene vole osjećati lijepo i samopouzdano, a upravo je pravi izbor nakita često ogledalo onoga što svaka žena nosi u sebi.

Brend pod nazivom Karat, koji broji skoro sedamdesetogodišnju tradiciju vrijednu svake pažnje predstavio je dugoočekivanu kolekciju 'Golden hour', koja donosi 18 karatnu pozlatu već poznatih srebrnih kolekcija „Like a star“, „Geometry“ i „Edgy Perls“. Osim proslavljenih prstenčića i statement naušnica, 'Golden hour' kolekcija donosi i nove modele „Želja mi je bila pomoći u vječnoj ženskoj dvojbi u kojoj želimo naušnice za ‘van’, a trebaju nam diskretnije naušnice za posao. Novost su 2u1 naušnice koje možete sastaviti u viseće naušnice ili nositi kao studs na uhu. To nam u praksi znači da možemo biti diskretne u uredu i sastaviti glam opciju dok se vozimo na afterwork party“ – ističe Rene Krasnić Velicki, vlasnica obiteljske proizvodnje Karat nakita.

Trend u nakitu je i dalje ‘više je više’, ekspolzija prstenja na rukama, layering na vratu i koja narukvica kao ‘cherry on top’, a upravo je to na najbolji mogući način, pozirajući ispred fotoobjektiva, dočarala Ivana Mišerić, prelijepa radijska voditeljica, zaštitno lice branda Karat. Na pitanje kako je došlo do suradnje, Mišerić uz osmijeh priča: ''Kad me Rene nazvala čak nisam prvo pogledala nakit, nego sam slušala nju da ju osjetim. I to mi je prvo sjelo. Onda sam otišla u Osijek vidjeti proizvodnju i upoznati cijeli tim i malo je reći da sam se zaljubila. Ovo je vrhunska priča, topla, obiteljska iza koje stoje vrijedni ljudi koji rade prekrasan nakit. I jedna snažna mlada žena koja to sve gura''.

I upravo tu snagu žena naglašavaju Ivana i Rene kroz koncept ‘žene koja sama sebi kupuje nakit i ne čega nekoga drugoga da to napravi.’ Upravo su žene te koje imaju moć mijenjati društvo, podizati kolektivnu svijest, stvarati nove generacije. I baš zbog toga žene trebaju znati koliko vrijede i biti ponajprije saveznice same sebi.

Kako ovaj dizajnerski nakit nosi i puno dublje značenje, da se zaključiti da je Karat puno više od nakita. Karat je moderni ‘bunt’ žene koja više ne robuje trendovima i društvu, već konačno prihvaća samu sebe i postaje sretna.

Okom vidljive čarolije uspomena, možete pronaći i na Instagram i Facebook stranicama, a uskoro i na webshopu www.zlatarnicekarat.com