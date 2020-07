[VIDEO] Pitali smo psihijatra kako preživjeti 'ples' s koronom i sačuvati zdravu glavu: 'Teško se suočiti sa sobom i vidjeti se onakvima kakvi jesmo, ali je potrebno'

Pojava koronavirusa promijenila je naše živote iz temelja, a iako nas liječnici upozoravaju kako se moramo naučiti 'plesati' s koronavirusom, činjenica je kako neizvjesna budućnost oko toga što nas čeka na jesen nimalo ne budi optimizam. O posljedicama utjecaja globalne pandemije i na mentalno zdravlje te kako ostati zdrave glave porazgovarali smo s psihijatrom iz Klinike za psihijatriju Vrapče, dr. Domagojem Vidovićem

U izvještaju koji je proveo WHO upozoravaju kako su najranjivija skupina za mentalne bolesti djeca i mladi izolirani od prijatelja, te zdravstveni djelatnici koji su zbog prirode svoga posla suočeni s velikim brojem osoba preminulih zbog koronavirusa.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) već je ranije upozorila kako je izgledan veliki porast mentalnih bolesti i njihova intenziteta te da to mora postati prioritet vladama te je primijećen porast anksioznih i depresivnih u mnogim zemljama.

'Vrijeme koje smo proveli u izolaciji rezultiralo je privikavanjem na te mjere, reorganizacija vremena i obveza, preustroj našeg psihičkog funkcioniranja rezultirao je ekvilibrijem u danim okolnostima. Kod nekih je i tada došlo do psihičkih tegoba - najčešće intenziteta koji nije zahtijevao stručnu pomoć. Onima kojima je pomoć stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja trebala ona je njima i pružena. Govoreći posebno za područje Grada Zagreba, mislim kako smo se mi u okviru psihijatrijske struke vrlo brzo 'preustrojili' i pružili svim potrebitima kvalitetnu stručnu pomoć. Sada ulazimo u novu fazu, s popuštanjem mjera slijedi faza novog privikavanja, ovog puta na 'ranije normalno'. Izlazak iz izolacije, iz mjera kojima smo, za naše dobro bili podvrgnuti, može rezultirati određenom dozom nelagode, uznemirenosti zbog potrebe ponovnog navikavanja na 'ranije normalno', smatra dr. Vidović.

'Značajan dio svjetske populacije odrastao je u okruženju doživljaja osobne slobode, socijalne, ekonomske, zdravstvene sigurnosti kao nečeg potpuno logičnog, nužnog i samorazumljivog. Sada se to stubokom mijenja. Naš psihički aparat ima velike mogućnosti prilagodbe i adaptacije na nove okolnosti. Suvremena civilizacija, dominantno determinirana hedonizmom i plitkim narcizmom donekle je 'istupila' ove mogućnosti. Upravo je stoga i prisutan doživljaj kako će kod većeg broja ljudi doći do razvoja psihičkih tegoba. One će se i javiti u sklopu prilagodbenih reakcija, bit će dominantno prolazne, slabijeg intenziteta i neće trajnije determinirati naše svakodnevno funkcioniranje', kaže psihijatar.