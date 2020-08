Veliko finale ljetnih sniženja do -80%!

Pravi trenutak za obiteljski shopping u Designer Outletu Croatia

Osim zbog visokih temperatura i sunčanih dana, ljeto nam je posebno drago i zbog sezonskih sniženja koja ovih dana dosežu svoje vrhunce. Veliko finale u Designer Outletu Croatia počelo je 16.8. i na police vaših omiljenih modnih brandova stigla je Final Summer Sale ponuda s dodatnim sezonskim popustima do nevjerojatnih 80%.

Još uvijek nije kasno za pronalazak omiljenih ljetnih outfita. Modni gradić na otvorenom samo je 20 minuta udaljen od centra Zagreba i tijekom cijele godine primamljiva je shopping destinacija sa iznimnim ponudama i popustima od 30 do 70%. U ljetnim danima, dok temperature u gradu rastu, cijene u modnom gradiću padaju i do nevjerojatnih 80%.

U ponudi preko 100 fashion i lifestyle brandova pronašli smo komade koji će udovoljiti svakom stilu. Armani Exchange i Galileo kao i uvijek nude širok izbor modnih klasika. Trendi obuća brandova Converse, MASS Shoes i poznate talijanske multibrand trgovine Corso Roma, najpoželjniji urbani outfiti za koje su se pobrinuli Replay i Five Star Fashion i unique komadi modne marke XD Xenia Design samo su dio asortimana sniženog do 80%. Za one koji tek planiraju na godišnji odmor - savršen beach outfit podrazumijeva trendi kupaći kostim, vječno moderne japanke i cool sunčane naočale pa su naša preporuka svakako Calzedonia, Armani Exchange i Optotim.

Znamo da je Designer Outlet Croatia idealna shopping destinacija za cijelu obitelj, a kako smo na korak do nove školske godine i Back to School kolekcija za cijelu obitelj snižena je do 70% i pronašla je mjesto na policama trgovina United colors of Benetton, Fashion Point, Good bags, Lee Cooper, Regatta, Sport Vision, s.Oliver, Retro Jeans i mnogih drugih.

Inspiraciju za nezaboravne ljetne outfite kojima se još stignete pohvaliti ove sezone i sve o Final Summer Sale i Back to School ponudi potražite u Designer Outletu Croatia i na https://www.designeroutletcroatia.com.