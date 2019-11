Veliki adventski vodič: Evo na kojim ćete lokacijama u Zagrebu ove godine uživati u gurmanskim, ali i glazbenim poslasticama

Paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu te potom programima otvorenja na Zrinjevcu i Tomislavovu trgu 30. studenog započet će sedmo izdanje Adventa u Zagrebu, a koji svojim posjetiteljima i ove godine sprema pregršt događaja i manifestacija. Zabava, dobra klopa, jedinstveni događaji, umjetnost, ali i istinski blagdanski ugođaj čekaju vas na ulicama glavnoga grada, a tportal je pripremio detaljan pregled svih adventskih lokacija koje vrijedi posjetiti

Advent će ove godine biti najljepši do sada pa će tako osim lampica i jelki Zagreb krasiti manje i veće skulpture Orašara, koje je izradio Petar Banda, a ekološku osviještenost ugostitelji će pokazati korištenjem papirnatog umjesto plastičnog pribora za jelo.

Iščekivanju je konačno kraj! Zagreb je službeno ušao u najzabavnije doba godine, a s nestrpljenjem se iščekuje paljenje adventskih lampica i početak još jednog očaravajućeg prosinca. Zagrebački advent će od 30. studenoga 2019. do 7. siječnja 2020. ponuditi bogat sadržaj na brojnim gradskim lokacijama nadahnut baletom 'Orašar', ekologijom i kulturom.

Fuliranje Gourmingle

Adventsko događanje na Strossmayerovu trgu poznato po odličnoj vibri, dobrom raspoloženju, originalnim pićima i napicima te bogatoj gastro ponudi uz vruće funky, rock, pop, soul, jazz, disco i ostale ritmove rasplesat će stopala obitelji i ekipe u blagdanskom raspoloženju. Ove godine na Fuliranju će se predstaviti tridesetak restorana i kreativnih barova, a posjetitelji će moći isprobati raskošne okuse iz raznih dijelova svijeta. Povedite djecu i ovjekovječite omiljene trenutke u brojnim kutcima za fotografiranje. Ne zaboravite ni kućne ljubimce, jer i oni će pronaći svoj hrskavi kutak na Fuliranju. Očekuje vas 16 nastupa uživo, više od 35 DJ-a, više od 100 poslastica i ludi doček Nove godine.

Advent na Zrinjevcu

Bijeg od svakodnevice u perivoj s alejom od 220 platana jednako je čaroban u svako godišnje doba. No samo u vrijeme adventa velike krošnje zasvijetle posebnim sjajem tisuća bijelih lampica, a stari glazbeni paviljon postane odredištem ljubitelja božićnih klasika i valcera. Kad pomislite na Božić, sjetite li se djetinjstva i obiteljskih okupljanja oko božićnog drvca, sentimentalne božićne glazbe i mirisa bakinih posebnih slastica? Ako tu sreću koju osjećate u sebi želite istinski ponovno proživjeti, Zrinjevac je pravo mjesto za vas. Osim unikatnih ukrasa i suvenira odabranih umjetnika, možete uživati u zaboravljenim zagrebačkim specijalitetima. Da, da, to su upravo one krpice sa zeljem kakve su pripremale zagrebačke bake. Bez brige, nismo zaboravili štrukle. Božićna bajka može početi!