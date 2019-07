Vagama je pravi trenutak za okončanje dotrajale veze, Škorpioni, Strijelci i Ribe imat će bogat društveni život, a Lavovi pamte i bolje dane

Pred Škorpionima je obilje zanimljivih društvenih zbivanja, društveni kalendar bit će popunjen i Strijelcima, a izlasci, zafrkancija s prijateljima i druge vrste društvenih aktivnosti ovoga tjedna privlačit će i Ribe. Vagama zaglavljenim u dotrajalu vezu prikladan je trenutak za prekid, a Lavovi će se susretati s poteškoćama na svakom planu

Blizanci , pozabavite se preprekama koje vam stoje na putu ka ljubavnoj sreći. Otvorite li srce pred simpatijom, postići ćete više no što predviđate. Prilikom izlazaka imat ćete nesreću da nabasate na nekoliko znanaca koji vas iscrpljuju. Da to spriječite, pohađajte mjesta koja inače izbjegavate. Napravite listu prioriteta i strogo je se držite. Ako ste obeshrabreni količinom posla, razlomite krupnije zadatke na niz manjih.

Lavovi , ako ste u sukobu s partnerom, učinite nešto nesvakidašnje za vaše pojmove. Sagledajte stvari s njegove točke gledišta i lakše ćete pronaći zajednički jezik. Širokim osmijehom i ljubaznom riječju postizat ćete više nego mrštenjem i zanovijetanjem. Prije no što povučete radikalan potez, dobro razmislite kamo bi vas to dovelo. Nemojte igrati na prvu loptu. Pričekajte da se ohladite.

TEŠKO STIŽU DO CILJA

Vage, prikladan je trenutak za okončanje dotrajale veze. I vama i dosadašnjem partneru to bi sada palo lakše nego inače. Povrh toga, vi ćete imati priliku brzo se utješiti novom ljubavlju, iako to ne treba igrati ulogu u vašoj odluci o raskidu. Težite li višem i bolje plaćenom položaju, dajte do znanja nadređenima da ste spremni za veću odgovornost.

