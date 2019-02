Uzbudljiva kampanja najavljuje najveće modno zbivanje u regiji

Bipa Fashion.hr, najveća modna platforma u regiji, već tradicionalno ususret početku tjedna mode predstavlja službenu kampanju

Fotografije, koje ove sezone potpisuju Franjo Matković i Senja Vild , poput filmskih scena dočaravaju ključnu misao kampanje – moda nije odjeća, moda je elementarni oblik izražavanja. 'U ovoj smo kampanji upravo karaktere stavili pod 'spotlight', i to doslovno kao u teatru, što je unijelo određenu dozu dramatike. Poigravanjem s rasvjetom i odabirom samo jedne boje svjetla, odjeću smo potisnuli u drugi plan kako bi se naglasile ekspresije lice, pokreti tijela i općenito neverbalna komunikacija jer upravo to je bit mode. Rezultat su vizuali koji se doimaju gotovo kao plakati za kazališnu predstavu ili film. Iako stilski jednaki, svaki za sebe priča drugačiju priču', objašnjavaju Franjo Matković i Senja Vild.

Brojna dizajnerska imena predstavit će svoje vizije na pisti Bipa Fashion.hr-a koji se održava od 19. do 23. ožujka u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Žila kucavica hrvatske modne scene Bipa Fashion.hr-a svake sezone donosi nove kolekcije etabliranih modnih dizajnera, ali pruža i vjetar u leđa i brojnim mladim modnim nadama koje će svojim svježim idejama dati novu energiju modnim zbivanjima u Hrvatskoj. U vrhunskim produkcijskim uvjetima, modna će publika uživati u kolekcijama dizajnera koji iz sezone u sezonu potvrđuju status Bipa Fashion.hr-a kao najjače modne platforme u regiji. U pet dana na programu su zasebne večeri u kojima će svoje kolekcije prikazati Ivica Skoko (pod pokroviteljstvom Perwolla) i Robert Sever (pod pokroviteljstvom branda Noelle). Zoran Aragović sa svojim brandom BiteMyStyle obilježit će 15 godina karijere, a svoje će kolekcije predstaviti i Ana Maria Ricov, Anthony Avangard, Arileo, Klisab, Marina Design, Morana Krklec, Branka Donassy, Jelena Holec, Twins (pod pokroviteljstvom branda CCC) te Mateyaneira. Poseban dio programa ove će sezone premijerno zauzeti FHR MEN, večer koja će biti rezervirana za kolekcije muške mode koje će predstaviti Robert Sever, Spirit by T.B., modna kuća Varteks te beogradski brand Martini Vesto by Boško.

U sklopu Bipa Fashion.hr-a i ove će se sezone dodijeliti posebno priznanje - Modna nagrada Ana Lendvaj, koju je prošle godine utemeljio Večernji list u suradnji s nacionalnim tjednom mode. Nagrada koja nosi ime dugogodišnje novinarke, kolumnistice i modne kritičarke Večernjeg lista, dodjeljuje se dizajneru koji je kreirao najbolju kolekciju u prethodnoj godini, a o čemu odlučuje stručni žiri sastavljen od modnih urednika i novinara.

Najbolja kolekcija za 2018. bit će proglašena na pisti Bipa Fashion.hr-a u ožujku.