Ne mari za pravila: Meghan Markle osvanula u komadu koji kraljica očima ne može vidjeti

Nakon šest dana boravka u New Yorku, Meghan Markle uputila se natrag u London, a iako se trudila da njezin odlazak prođe neprimijećeno, paparazzi su lijepu trudnicu uslikali dok je napuštala The Mark Hotel, i to u poprilično neočekivanom modnom izdanju

U visokom stupnju trudnoće vojvotkinja od Sussexa stigla je u New York kako bi provela malo kvalitetnog vremena sa svojim bliskim prijateljicama koje su joj odlučile upravo u Americi prirediti baby shower, što se inače protivi strogim pravilima britanske kraljevske obitelji. Druženju i kratkom predahu od kraljevskih dužnosti je došao kraj, a Meghan se sada vraća u London gdje ju čekaju princ Harry i njihov pas, crni labrador Oz.

Vojvotkinja je nakon završetka drugog baby showera, na koji je stigla i slavna odvjetnica Amal Clooney, viđena kako napušta The Mark Hotel u New Yorku u društvu zaštitara i službenog osoblja hotela koji su se pobrinuli da Meghan prije odlaska u zračnu luku ima sa sobom sve što joj je potrebno. Iako je koristila stražnji ulaz za zaposlenike, Meghan nije uspjela prevariti nekolicinu fotografa koji su je ondje sačekali i ipak je uspjeli snimiti.

Za razliku od elegantnih izdanja u kojima smo ju navikli viđati, lijepa vojvotkinja se ovog puta odlučila za sportsko izdanje koje se kraljici Elizabeti zasigurno ne bi svidjelo. Kraljica je zagovornica damskog odijevanja i vrlo je jasna po pitanju odjeće i obuće koju ne želi da članice kraljevske obitelji nose u njezinoj blizini. Cipele na punu petu, tenisice i trenirke svakako pripadaju toj kategoriji, no čini se da je boravak daleko od očiju kraljice Meghan odlučila maksimalno iskoristiti. Za dugi let avionom lijepa trudnica odjenula je crni gornji dio trenirke s potpisom brenda Ingrid & Isabel koji dizajnira odjeću za trudnice i crne sportske tajice s potpisom brenda Lululemon, a stajling je začinila crnim Adidas tenisicama, reklamnom Rectify šiltericom kojom je dala podršku svojoj prijateljici Abigail Spencer, velikom putom torbom s potpisom brenda Cuyana i elegantnim bež kaputom.