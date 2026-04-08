Utjelovila holivudski glamur: Zvijezda 'Euforije' sve je zasjenila u ovoj haljini

Alexa Demie na premijeri treće sezone 'Euphorije' nije birala sigurno rješenje serviravši stari holivudski glamur u kreaciji dizajnera zaslušnog za nezaboravna izdanja Cher

Zvijezda serije 'Euforija' na premijeru nove sezone stigla je u arhivskoj Bob Mackie haljini s dramatičnim šlepom i još jednom potvrdila da joj vintage glamur savršeno pristaje. Premijera je održana 7. travnja u TCL Chinese Theatreu, nekoliko dana prije nego što treća sezona serije stiže 12. travnja na HBO i HBO Max.

Demie, koju publika najviše povezuje s likom Maddy Perez, odabrala je model bez naramenica, s čvrsto oblikovanim gornjim dijelom i srebrno-crnim linijama koje su dodatno naglasile siluetu. Arhivski komad s pričom Riječ je o vintage Bob Mackie modelu koji je 1991. nosila glumica Bette Midler za Vanity Fair. Haljina je sprijeda djelovala strogo i precizno, dok je šlep, spušten od struka, cijelom izdanju dao dozu pokreta i starog holivudskog glamura.

Alexa Demie Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia



Demie je look zaokružila crnim salonkama, dijamantnim naušnicama i ogrlicom, dok je kosu nosila u mekim valovima. Šminka je ostala u suzdržanim, toplim tonovima s naglašenim očima, pa je sva pažnja ostala na haljini i njezinoj grafičkoj silueti.

Vintage kao osobni potpis Da izbor nije slučajan, pokazuje i ono što je ranije govorila o svom stilu. U razgovoru za W magazin, Demie je otkrila da skuplja vintage odjeću, da među inspiracijama izdvaja Cher i njezine Bob Mackie komade. 'Kad radim na projektu, utjelovim tog lika tijekom cijele promocije', kazala je samozatajna Demie. Zašto je Maddy Perez važna Maddy Perez nije samo još jedna 'popularna cura' iz tinejdžerske serije. Vogue ju je još u prvoj sezoni opisao kao pandan Regini George ili Cher Horowitz, ali bez klasičnog klišeja plave, bogate i 'savršene' kraljice škole: Maddy je Latina iz disfunkcionalne obitelji srednje klase, bivša dječja natjecateljica na izborima ljepote i djevojka zarobljena u toksičnoj vezi s Nateom Jacobsom. Upravo spoj samopouzdanja, agresivne stilizacije i ranjivosti učinio ju je jednim od najupečatljivijih likova serije.

Važno je i to da Demie Maddy nije samo odigrala, nego je sudjelovala i u gradnji njezina identiteta. U intervjuima je govorila da je s kreativnim timom radila moodboardove za lik, dok je makeup direktorica Donni Davy otkrila da je Demie aktivno sudjelovala u osmišljavanju nijansi, oblika eyelinera i završnih detalja, pa je Maddyin izgled nastajao kao stvarna suradnja između glumice i odjela šminke. Treća sezona serije 'Euforija' Maddy smješta u novu fazu života: radi u Hollywoodu, u talent agenciji. Time lik izlazi iz srednjoškolskog okvira, ali ostaje jedno od prepoznatljivih lica serije.

Euphoria Season 3 | Trailer 2 | HBO Max Izvor: Društvene mreže