View this post on Instagram

We adore our balcony, it's perfect for just chilling and doing nothing! 😍 🌿🐚☀☀ . You can check out our highlights for more info, or send us DM! 😉❤ . Photo by @oprrosti ❤ . . . #handmade #handmadeblanket #handmadecroatia #lovehandmade #blanket #seashell #monsteraleaf #leaf #monsteradeliciosa #leafblanket #mat #seashellblanket #leafmat #seashellmat #lovewhatyoudo #balcony #exterior #interiordesign #croatia #zagreb #kupujmohrvatsko #verkahandmade #verka