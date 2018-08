U haljini koja joj ne laska Angelina Jolie izgleda mršavije no ikad

Glumica i humanitarka Angelina Jolie vjerna je svojem klasičnom stilu u kojem prevladavaju neutralne boje poput sive, crne, bijele i bež, pa se u jednoj takvoj kreaciji prošetala Los Angelesom u društvu 14-godišnjeg sina Paxa

Svaki slobodan trenutak slavna glumica koristi kako bi bila sa svojih šestero djece.

'Imam svoje uspone i padove, no pretpostavljam da me sve to učinilo malo jačom. Svi imamo teška vremena, no kao majka imam odgovornost prvo prema svojoj djeci. Ona prolaze kroz vrlo važne godine, pa je zbog toga sve nevažno naspram njih', svojedobno je izjavila 43-godišnja Angelina Jolie u velikom intervjuu za magazin Harper's Bazaar, uz prekrasne fotografije snimljene u Namibiji.