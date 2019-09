Trkači, naučite se uspješno hidratizirati

Drže li 'vodu' još uvijek stara vjerovanja o hidrataciji tijekom i nakon sportske aktivnosti?

Koliko li ste samo puta čuli ili pročitali kako je tijekom sportske aktivnosti vrlo važno paziti na unos tekućine u organizam! S obzirom na to da se naše tijelo sastoji od velikog udjela tekućine, istu je potrebno redovito unositi. Osigurati tijelu tekućinu jednako je bitno kako tijekom tako i ususret fizičkog napora jer će vaše stanice jedino tako biti hidratizirane i time spremne na napor koji im slijedi. Naravno, najveća potreba za tekućinom javlja se nakon završene aktivnosti. Naime, nakon fizičkog napora naša potreba, ali i obaveza za hidratacijom tijela ne staje, upravo suprotno, ona tek počinje. Intenzivna fizička aktivnost povećava potrebnu količinu vode, stoga nakon utrke u sebe unosite dovoljno tekućine.

Ivana Kundakčić, trkačica je u timu Hrvatskog Telekoma na HT B2Run utrci. Ivana upozorava da se nije važno hidratizirati samo tijekom utrke već je potrebno je uzimati dovoljne količine tekućine par dana prije utrke kako kroz hranu tako i kroz raznorazne napitke kako bi se kvalitetno pripremili i time spriječili dehidraciju. „Tokom dana preporuka je učestalo uzimati manje količine vode. Stavite si na poslu bocu vode na stol, u auto ili torbu i već time ćete potaknuti svijest za uzimanjem tekućine kroz dan. Uz tekućinu, dobro bi bilo uzimati nadomjestak elektrolita - da li u home made verziji ili kroz proizvode dostupne u trgovinama zdrave prehrane – osoban je izbor. Voće bogato tekućinom je također preporuka: naranče, limun, lubenice … odličan izbor.“.

Isto mišljenje dijeli Kristijan Rubinić, kapetan tima iz Genere d.d., za kojeg je poslovna utrka HT B2 Run jedna od mnogih koju trči tijekom godine uz brojne (polu)maratone i druge utrke. Za Kristijana nema sumnje kako je prije, tijekom i poslije svake utrke važno unositi određeni dio tekućine u tijelo budući se tijelo s aktivnošću sve više zagrijava te samim time ono znojenjem izlučuje više tekućine i soli. On donosi konkretne savjete iz vlastitog iskustva: „Moja navika je da nekoliko sati prije utrke pijem vodu, u nekoliko navrata po nekoliko čaša, a u zadnjem satu popijem izotonik. Dosta je bitno da u tom izotoniku ima čim više elektrolita, a što manje šećera i zaslađivača. Što se tiče same utrke, na svakoj okrepnoj stanici popijem gutljaj do dva vode jer ako tijelo već dobro hidratiziramo prije sam utrke, nema potrebe uzimati više od toga“.

Nema sumnje, hidratacija je bitna za uspjeh i rezultat, što potvrđuje i Ivana: „Hidratacija je važna prije, tijekom treninga ili utrke te nakon sportskog napora, bitna je kroz sva godišnja doba i vjerujte rezultat tada neće izostati“.