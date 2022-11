Trend koji nećete moći izbjeći: Vrijeme je da prekopate ormar jer se vraćaju ove udobne košulje

U hladnoj sezoni pred nama obožavamo spoj udobnosti, dobrih starih trendova koji se vraćaju u novom sjaju i prigušenog chic stila. Karirana košulja od flanela ove zime doživljava svoju novu mladost, a modni stručnjaci se slažu – to će biti nesumnjivo vladajući trend u 2023. godini

Ubrzavši prema reviji brenda za proljeće/ljeto 2023., dizajnerova ljubav prema koži ponovno se pojavila, ali ovaj put manifestirana u najskromnijoj osnovi garderobe: košulji od flanela. No to nije sve - cijeli look, koji se sastojao od plave kožne košulje, bijele majice bez rukava i kožnih traperica niskog struka, nosila je Kate Moss.