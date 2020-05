Više od desetljeća, američki košarkaš Dennis Rodman bio je jedan od najprepoznatljivijih ljudi na planeti, stroj za punjenje medijskih naslovnica zahvaljujući svom pomaknutom modnom stilu i reputaciji lošeg dečka na košarkaškom terenu, a zahvaljujući ESPN-ovoj dokumentarnoj seriji 'The Last Dance', koja se posljednjih tjedana nalazi u ponudi streaming servisa Netflix, ponovno se vratio u središte pozornosti

Postoji toliko neobičnih priča o Rodmanu da je teško znati odakle početi. Godine 1996. na promociji svoje autobiografske knjige ' Bad As I Wanna Be ', Rodman je došao odjeven poput Drag Queen, a ideju za svoje izdanje pokupio je od američke radijske ličnosti Howarda Sterna, koji je sličan štos izveo godinu dana ranije tijekom promocije vlastite knjige.

Ne samo da je toga dana uskočio u vjenčanicu izrađenu po mjeri u Francuskoj, već je javnosti servirao čitav izgled od dramatičnog make-upa, za kojeg se pobrinuo poznati vizažist Kevyn Aucoin , pa sve do žena u smokinzima koje su ga pratile pri izlasku iz kočije do knjižare Barnes & Noble smještene na njujorškoj Petoj aveniji. Svojim izdanjem, kako je tada rekao, želio je javnosti obznaniti svoje biseksualne sklonosti i da se planira udati za sebe.

Rodman, koji je u američkoj NBA ligi debitirao 1986. godine, karijeru je gradio dijelom na razumijevanju kako imidž može uveličati njegovu poruku javnosti i pomoću mu da nadiđe granice sporta. Njegov put do nemilosrdnog skakača na košarkaškom terenu do transgresivne modne ikone natjerao je fanove da razmisle o vlastitoj ideji spola i seksualnosti mnogo prije Caitlyn Jenner i popularne natjecateljske emisije 'RuPaul's Drag Race'. Ukratko, Rodman je tijekom svoje košarkaške karijere nadahnuo ljude da odbace sve izgovore i prigrle autentičnost.

'Svi smo mi Rodmanovi nasljednici. On nas je naučio nečem izuzetno važnom, a to je da ne obraćamo pozornost na mišljenje drugih. Njegov utjecaj vidim u hip-hop dvojcu Outkast, pjevaču Macklemoreu, festivalu Burning Man i svim trendovima 90-ih koji se mogu uočiti na modnim pistama, pa čak i mojem vlastitom radu s Billyjem Porterom', riječi su poznatog dizajnera odjeće za crveni tepih, Sama Ratellea .

'U to je vrijeme, to je bio revolucionaran potez jednog profesionalnog američkog sportaša. Zbog crvene vrpce na glavi čelnici NBA lige nisu ga sankcionirali, a definitivno nije ni njegov tim. Bio je to čin prkosa i prihvaćanja', ističe Tim Keown, koautor Rodmanove knjige 'Bad As I Wanna Be'.

Poput Howarda Sterna i Madonne prije njega, Rodman je svoju ogromnu javnu ličnost pretvorio u unosnu karijeru. Do 1997. godine, kada se pojavio na kontroverznoj naslovnici GQ-a s supermodelom i glumicom Rebeccom Romijn, zaradio je 10-ak milijuna dolara izvan košarkaškog terena.