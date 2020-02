Svjetski slastičarski virtuozi najavili dolazak na ovogodišnji Chefs' Stage

U Šibeniku ćemo gledati najbolje majstore visokog slastičarstva današnjice i isprobati njihova božanstveno ukusna umjetnička djela

Tea Mamut je omiljena hrvatska slastičarska zvijezda koja je svoju ljubav prema pripremi kolača ovjenčala prestižnom diplomom njujorške škole Culinary Institute of America. Tijekom školovanja stažirala je u restoranima Jean-Georges i Daniel, oba s čak tri Michelinove zvjezdice, pod budnim okom velikih pastry chefova Johnnyja Iuzzinija i Dominiquea Ansela, slavnog tvorca Cronuta, hibrida kroasana i krafne.

Njihove su slastice hedonistički spoj modernih tehnika i obožavanih tradicionalnih okusa, ovijene finoćom i estetikom te začinjene prstohvatom mašte i kreativnosti majstora umjetnika. Slastičarstvo je u svojim najvišim sferama jako precizna znanost, a savršeno vladanje tehnikama se podrazumijeva. No, visoko slastičarstvo je ujedno i vrhunska umjetnost koja teži klasičnoj skulpturalnosti, ali i sjajan primjer kako se savršenstvo i elegancija uvijek susreću u jednostavnosti.

Na Chefs' Stage dolazi i Robert Hromalić , mladi hrvatski pastry chef koji je unio revoluciju u zagrebačko poimanje slastica. Školovao se u Parizu na glasovitom institutu Ferrandi School of Culinary Arts, a potom i stažirao pod mentorstvom Cedrica Groleta u restoranu Le Meurice, ovjenčanom s tri Michelinove zvjezdice. Bio je i sous chef Yanna Covureura u njegovoj slastičarnici u Parizu.

René Frank ima zadivljujuću karijeru slastičarskog chefa, a iskustvo je stekao radeći širom svijeta. Usto se i konstantno obrazovao u slastičarstvu, počevši od pariškog instituta Centre de Formation, preko Culinary Institute of America u New Yorku do onog u Napa Valleyu. René Frank radio je u brojnim restoranima, sve redom uglednim mjestima s dvjema ili trima Michelinovim zvjezdicama. Neki od njih su restoran Akelarre u Španjolskoj, švicarski Lampart’s, francuski restoran Georges Blanc, japanski restorani Nihonryori RyuGin i Kikunoi te njemački La Vie.

Trenutno radi u Berlinu gdje je 2016. otvorio desertni restoran CODA koji je 2019., kao prvi restoran samo s desertima, ušao u vodič i dobio svoju prvu zvjezdicu. Njegovi su deserti lagani i nisu opterećeni šećerom ni kalorijama, koristi organske i održive sastojke njegujući spoj tradicije i modernih tehnika. René je jedan od pastry vizionara i kroz svoj rad gradi budućnost slastičarstva.