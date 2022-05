Što je prava istina: Mračna tajna steznika za mršavljenje za kojima su svi poludjeli

Nakon što je Kim Kardashian podijelila detalje o ekstremnom trotjednom režimu mršavljenja od 16 kilograma kako bi se 'uvukla' kultnu haljinu Marilyn Monroe za ovogodišnju Met Galu, reakcije su bile daleko od divljenja koje je vjerojatno očekivala

'Kim Kardashian izgledala je prekrasno na Met Gali, ali ona godina promovira nerealne standarde izgleda tijela kao i dijetalne čajeve, steznike za struk, skupe procedure za mršavljenje, itd.). Njezina priča o gubitku 16 kg u 3 tjedna kako bi se uklopila u Marilyninu haljinu, koju btw. nitko ne bi trebao nositi je užasna', napisala je bez zadrške Gabrielle Starr , osnivačica sportske web stranice Girl at the Game, na Twitteru.

Tijekom nošenja steznika vjerojatno ćete se više znojiti, a na ovaj način izgubljena težina brzo će se vratiti jer prekomjerno znojenje ne uklanja masnoću s trbuha, upozorila je. Treba reći da ovi steznici neće smanjiti ni vaš apetit. U jednoj studiji, objavljenoj u Scandinavian Journal of Primary Health Care, istraživači su ispitali može li nošenje steznika pomoći ljudima u održavanju mršavljenja koji su postigli niskokaloričnom dijetom. Autori studije u konačnici nisu mogli donijeti nikakve zaključke jer su korzeti bili toliko neudobni da ih sudionici nisu željeli nositi.

Neki tipovi takvih steznika namijenjeni su i ženama koje se oporavljaju od porođaja. Prema studiji iz 2017. objavljenoj u International Journal of Gynecology and Obstetrics, nošenje steznika nakon porođaja carskim rezom dovelo je do manje boli i krvarenja u usporedbi s onima koji ih nisu nosili. U određenim situacijama, nekima dobro doći nošenje nekih tipova steznika za trbuh ili leđa, objašnjava Natalie Toshkoff, fizioterapeutkinja iz New Yorka, ako se npr. radi o pomagalima kupljenima u trgovinama s medicinskim pomagalima.

Koji su potencijalni rizici nošenja steznika? Iako su istraživanja na ovu temu malobrojna, stručnjaci se slažu da redovito nošenje stvara nekoliko nimalo zanemarivih problema: