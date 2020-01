Stil bez greške: Cindy Crawford vješto iskombinirala dva najbolja komada koji su vječiti klasik

Proslavljena manekenka Cindy Crawford koja je dominirala modnim pistama u 90-ima kad je s Lindom Evangelistom, Christy Turlington, Naomi Campbell i Tatjanom Patitz predvodila grupu supermodela, izgradila je odličan modni stil za koji redovito prima komplimente

Cindy i njezin suprug Rande Garber s kojim ima dvoje djece sina Presleyja i kćer Kaiju, slovi kao jedan od najskladnijih parova u svijetu showbizza, pa nisu promaknuli fotografima prilikom šetnje ulicama njujorškog Sohoa.

Cindy Crawford i izvan crvenog tepiha osvaja svojim do posljednjih detalja osmišljenim modnim kombinacijama, a baš poput mnogih slavnih zaljubljenica u modu, ni lijepa Amerikanka nije odoljela najvrućem trendu koji je već neko vrijeme apsolutni 'must have'.

Radi se o nevjerojatno moćnoj kombinaciji sakoa kockastog uzorka sivih tonova s potpisom Veronice Beard i traperica širih nogavica koje je manekenska legenda uparila s klasičnim bijelim modelom tenisica koje se uklapaju bez problema u svaku kombinaciju.