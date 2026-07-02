Štikle nemaju šanse pokraj najudobnijih ljetnih cipela, a ovaj model ide fantastično čak i uz hlače

Španjolska kraljica Letizia posljednjih sezona vješto dokazuje da za upečatljiv stajling nisu potrebni ni jarki tonovi ni komplicirani krojevi. Dovoljan je dobar par cipela, pročišćena silueta i boja koja u trenu izgleda elegantnije od očekivanog.

Na kraljevskoj audijenciji u madridskoj palači, gdje je primila izaslanstvo Španjolske konfederacije za mentalno zdravlje, Letizia se pojavila u jednostavnoj bijeloj košulji i tamnoplavim hlačama blago proširenih nogavica.

Nakon što je nedavno prvi put privukla pažnju tamnoplavim espadrilama s punom petom, Letizia ih je sada ponovno nosila, ali u posve drukčijem izdanju. Umjesto razigrane haljine s cvjetnim uzorkom, ovaj put ih je uklopila u minimalističku kombinaciju koja savršeno odgovara njezinu prepoznatljivom stilu.

Košulja je bila potpuno pročišćena, bez džepova i s prekrivenom kopčanjem, dok su hlače bile lišene remena i dodatnih detalja. Upravo zato cijeli je look djelovao mirno, elegantno i promišljeno, a u prvom su planu ostale tamnoplave espadrile s prirodnim pletenim potplatom.

Riječ je o modelu koji spaja udobnost i profinjenost, a tamnoplava boja pritom se pokazala kao odlična ljetna alternativa crnoj. Dovoljno je ozbiljna i klasična, ali djeluje mekše, svježije i ima onu nenametljivu morsku notu koja se savršeno uklapa u toplije mjesece.

Letizia ih je uskladila s hlačama u istoj nijansi, čime je dodatno izdužila siluetu i zadržala minimalističku estetiku outfita. Pleteni potplat unio je dozu ležernosti, ali nije narušio sofisticiran dojam, što je još jedan dokaz da espadrile mogu izgledati itekako elegantno kada se nose na pravi način.