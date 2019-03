Stalno ste umorni i dekoncentrirani? Možda je u ovome problem

Ubrzani tempo života ostavlja danak na našem zdravlju, a neke od posljedica mogu biti dekoncentriranost, loše pamćenje i stalni umor. Uzrok mogu biti stres, anksioznost, stalna dostupnost i pretjerana pažnja koju dajemo društvenim medijima, a kad treba stati na loptu tijelo nam pokazuje jasnim znakovima

Teško uranjate u san i loše spavate

Unatoč velikom umoru, nerijetko se događa da nam je problem uopće zaspati, jer se brige neprestano vrte po glavi. Čak i kad u tome uspijemo, osjećaju umora doprinijet će buđenja tijekom noći, jer nam okidači poput financijskih ili ljubavnih problema ne dozvoljavaju da se isključimo, a to za posljedicu može imati nemiran san, neispavanost i jutarnji umor.

Umorni ste i nakon prospavane noći

Ponekad se i nakon prespavanih sedam sati noću osjećamo umorno. To bi mogao biti znak da se možda događa nešto drugo, a to ćete znati i ako nakon nekoliko uzastopnih noći u kojima ćete spavati od sedam do osam sati ne osjetite poboljšanje.

Osjećate sindrom pregorenosti na poslu

Stres i umor definitivno su vezani uz današnji način života pri čemu smo stalno na raspolaganju i kad nismo na poslu. Mobiteli nam zvone bez obzira gdje smo, a društveni mediji uz nas su 24 sata dnevno. Sve su to izvori stresa niskog intenziteta, ali problematični su jer su kontinuirani i stalno nas drže u stanju 'borba ili bijeg'. Zbog toga se ne uspijevamo resetirati, a to nas s vremenom dovodi do osjećaja pregorenosti na poslu.

Teškoće s razumijevanjem i pamćenjem

Jedan od prvih pokazatelja da je ubrzani način života počeo ostavljati posljedice na vaše mentalno zdravlje su poteškoće s razumijevanjem, a ne poduzmete li nešto, uskoro možete očekivati zaboravljanje i općenito poteškoće s pamćenjem.

Muči vas bol u želucu

Uz sav umor koji osjećate, anksioznost je vrlo često praćena i fizičkim simptomima. Osjećate li bilo kakve neuobičajene probleme poput boli u želucu, migrene, nedostatka daha ili lupanja srca, nemojte ih ignorirati.