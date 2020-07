Španjolski časopis prozvao kći nizozemske kraljice 'plus size' princezom i izazvao bijes javnosti

Španjolski časopis Caras naišao je na osude javnosti nakon što je na naslovnici srpanjskog broja 16-godišnja nizozemska prijestolonasljednica princeza Catharina-Amalia oslovljena kao 'plus size' žena

Dok su se jedni divili prekrasnoj obitelji, drugi su još jednom potvrdili kako živimo u društvu prepunom stereotipa i nerealnih ideala ljepote. Časopis Caras objavio je fotografiju princeze na naslovnici španjolskog i portugalskog izdanja za srpanj na kojoj 16-godišnja princeza pozira u društvu svoje majke, dodijelivši joj pridjev 'plus size'.

Princeza Catharina-Amalia, najstarija kći kralja Willema-Alexandera i kraljice Maxime od Nizozemske nedavno se pridružila obitelji na slikanju za tradicionalnu ljetnu razglednicu. Kraljevska obitelj je fotografije podijelila s javnosti prije svog odmora, a one su ubrzo obišle svijet.

Dobro je poznato kako se pod pojmom 'plus size' smatraju žene koje nose veće konfekcijske brojeve te čiji index tjelesne mase prelazi granicu normalnog. Ovaj bi naziv možda i bio primjeren da nije riječ o 16-godišnjoj djevojčici u razvoju koja, između ostalog, nema problem s težinom.

Osim toga, čitanjem ovakvih i sličnih naslova tinejdžeri često imaju tendenciju stvoriti lošu sliku o svome tijelu, što može ozbiljno ugroziti njihovo samopouzdanje i mentalno zdravlje.

'Maximina najstarija kći ponosno nosi svoj 'plus size' look' - stoji u naslovu časopisa, a kao da to nije bilo dovoljno, časopis je objavio i tekst u kojem piše kako se nizozemska princeza odlično nosi s kritikama na račun izgleda uz pomoć svojih roditelja koji su joj podrška.