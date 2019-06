Slijedite ovih nekoliko savjeta i vaše će dijete na svom novom biciklu biti sigurno u prometu

Svako dijete najviše se veseli trenutku u kojem će vam se moći samostalno pridružiti u vašim biciklističkim turama. Zdrav i aktivan život, naravno, idu ruku pod ruku, a svi znamo da su bicikli još uvijek najpopularnije prijevozno sredstvo

Prije no što svoje dijete pustite na pravi bicikl za male ljude vjerojatno ćete krenuti s nekom simpatičnom guralicom. Tržište obiluje širokim izborom pa ćete lako izabrati nešto što će odgovarati i vama i vašem djetetu. Jednom kad obavite taj korak, lako ćete do uspjeha na dva kotača. A nakon toga će zasigurno doći i do ozbiljnijih prometala. Bilo da je riječ o autiću, romobilu ili skateboardu, osiguravanje odgovarajućih uvjeta za početak avanture uvijek je ključno.