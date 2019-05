Slavna ljepotica prošetala u tenisicama koje su novi modni adut

Poput brojnih kolegica iz modne industrije, slavna portugalska manekenka i Viktorijina anđelica Sara Sampaio trenutno uživa na 72. izdanju prestižnog filmskog festivala u Cannesu

Nakon hoda na crvenom tepihu svečane premijere novog Tarantinovog filma 'Once Upon A Time In Hollywood', 27- godišnja ljepotica Sara Sampaio idućeg je dana uočena u društvu dečka Olivera Ripleyja u šetnji ulicama Cannesa u ležernom izdanju kojim su dominirale bijele tenisice s potpisom njemačkog sportskog diva Adidas.