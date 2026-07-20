Široke, lepršave i nevjerojatno laskave: Komad koji bi svaka žena trebala imati u ormaru

Među njima su svakako i široke, lepršave hlače visokog struka, model koji se svakog ljeta vraća na ulice i modne piste. Upravo takav odabir nosila je Alessandra Ambrosio tijekom dolaska na finale Svjetskog prvenstva, potvrdivši zašto ovaj kroj već godinama slovi za jedan od najzahvalnijih u ženskoj garderobi.

Brazilska manekenka kombinirala je crne hlače širokih nogavica s efektnim preklopom u predjelu struka i decentnim metalnim detaljem koji dodatno naglašava siluetu. Zahvaljujući visokom struku i meko padajućoj tkanini, ovaj model vizualno izdužuje noge, definira liniju tijela i stvara dojam vitkije figure.

Modni znalci već sezonama ističu da su upravo hlače širokih nogavica jedna od najboljih investicija jer pristaju gotovo svakom tipu građe. Za razliku od uskih modela, ne prianjaju uz bokove i bedra pa diskretno prikrivaju područja koja mnoge žene žele učiniti manje uočljivima, dok istodobno pružaju osjećaj udobnosti i slobode pokreta.

Lepršave i prozračne

Još jedna njihova velika prednost jest prozračnost. Izrađene od laganih materijala, široke hlače omogućuju koži da diše, zbog čega su izvrstan izbor tijekom visokih ljetnih temperatura. Upravo zato posljednjih godina često zamjenjuju lanene hlače ili maksi haljine u dnevnim kombinacijama.