Široke, lepršave i nevjerojatno laskave: Komad koji bi svaka žena trebala imati u ormaru

Premda se modni trendovi izmjenjuju iz sezone u sezonu, pojedini komadi uspijevaju zadržati status bezvremenskih klasika
Među njima su svakako i široke, lepršave hlače visokog struka, model koji se svakog ljeta vraća na ulice i modne piste. Upravo takav odabir nosila je Alessandra Ambrosio tijekom dolaska na finale Svjetskog prvenstva, potvrdivši zašto ovaj kroj već godinama slovi za jedan od najzahvalnijih u ženskoj garderobi.
Brazilska manekenka kombinirala je crne hlače širokih nogavica s efektnim preklopom u predjelu struka i decentnim metalnim detaljem koji dodatno naglašava siluetu. Zahvaljujući visokom struku i meko padajućoj tkanini, ovaj model vizualno izdužuje noge, definira liniju tijela i stvara dojam vitkije figure.
Modni znalci već sezonama ističu da su upravo hlače širokih nogavica jedna od najboljih investicija jer pristaju gotovo svakom tipu građe. Za razliku od uskih modela, ne prianjaju uz bokove i bedra pa diskretno prikrivaju područja koja mnoge žene žele učiniti manje uočljivima, dok istodobno pružaju osjećaj udobnosti i slobode pokreta.
Lepršave i prozračne
Još jedna njihova velika prednost jest prozračnost. Izrađene od laganih materijala, široke hlače omogućuju koži da diše, zbog čega su izvrstan izbor tijekom visokih ljetnih temperatura. Upravo zato posljednjih godina često zamjenjuju lanene hlače ili maksi haljine u dnevnim kombinacijama.
Alessandra ih je spojila s jednostavnim bijelim rebrastim topom bez rukava, još jednim bezvremenskim ljetnim klasikom koji se lako uklapa u svaki ormar. Minimalistički gornji dio savršeno je uravnotežio efektan kroj hlača, dok je kratki kroj dodatno naglasio visoki struk.
Stajling je zaokružila crnim japankama, torbom preko ramena i predimenzioniranim sunčanim naočalama, ostajući vjerna estetici tihog luksuza koja posljednjih godina dominira modnim svijetom. Diskretan nakit i prirodno raspuštena kosa dodatno su naglasili dojam ležerne elegancije.
Široke hlače posljednjih su sezona redovito prisutne u kolekcijama modnih kuća poput Saint Laurenta, Max Mare, Totemea i The Rowa, ali i brojnih pristupačnijih brendova poput Zare, Manga i COS-a. Razlog njihove popularnosti nije teško razumjeti: riječ je o modelu koji jednako dobro funkcionira uz tenisice, ravne sandale ili cipele s potpeticom te se lako prilagođava dnevnim i večernjim prilikama.